Ty taky, Aktuálně?
13. 12. 2025 / Jiří Hlavenka
I oni se připojili k publikování článků od dobře známých fosilních lobbistů, kteří se v rozhovorech vydávají za "analytiky" a "energetiky".
K tomu Bohumil Kartous: Nejde jen o samotný fakt, že jsou lobbisté legitimizováni jako odborníci, ale o to, že médium tvářící se “neutrálně” je vedeno už nějakou dobu konzervativním demagogem, kvůli kterému odešla velká část redakce a který v minulosti oddaně sloužil podobným zájmům.
Jiří Hlavenka:
Není zřídkavé, když jdou až na hranu lži - například vytrvale upozorňují u elektromobilů na "co když skončí baterii životnost". To už je dávno vyvrácený mýtus (a možná platil u prastarých modelů, kterých se prodalo naprosté minimum) - čísla jasně ukazují, že z elektromobilu je to právě baterie, která je "nesmrtelná", jinými slovy, přežije fyzickou životnost automobilu, a navíc až automobil doslouží, tak se může dobře udat (prodat) do bateriových úložišť. (To se vám u dýzlu nestane). Publikují články, ve kterých říkají, že "CO2 je užitečný plyn". (Což je jistě pravda... pokud ho není příliš, že).
Což o to - i takovéto lobbistické magazíny jako je "Realistická energetika a ekologie" mají právo na svůj život a nikdo jim ho neupírá. Korektní médium, kterým by Aktuálně mělo být, ale má vědět, s kým má tu čest - tedy se zabarveným, "biased" médiem, takto jej prezentovat a případně u jednostranných pohledů na věc opublikovat oponenturu.
