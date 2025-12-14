Aktuální informace o střelbě na pláži Bondi: Zahynulo 16 lidí
14. 12. 2025
Jeden střelec byl zabit a druhý zraněn; dva policisté byli mezi zraněnými převezeni do nemocnice
Komisař policie Nového Jižního Walesu Mal Lanyon potvrdil, že dva pachatelé – 50letý muž a 24letý muž – byli otec a syn.
Otec byl zastřelen policií, zatímco syn je v kritickém, ale stabilním stavu v nemocnici.
Při antisemitské střelbě zemřelo 16 lidí, včetně jednoho dítěte
Jedná se o nejhorší masovou střelbu v Austrálii za posledních 29 let.
V pondělním prohlášení policie uvedla, že 14 lidí zemřelo na místě a další dva zemřeli v noci v nemocnici. Uvedla také, že 40 lidí bylo zraněno.
Zemřelé dítě, desetiletá dívka, bylo jedním ze čtyř dětí, které byly po útoku převezeny do dětské nemocnice v Sydney. V nemocnici zemřel také čtyřicetiletý muž.
Podle policie bylo věk obětí od 10 do 87 let.
V rámci vyšetřování policie včera v noci provedla dvě domovní prohlídky, jednu v Bonnyriggu a druhou v Campsie. Padesátiletý muž byl držitelem zbrojního průkazu. Měl povolení k držení šesti střelných zbraní.
Oba muži bydleli na adrese v Campsie v jihozápadní části Sydney.
Na místě činu byla nalezena dvě improvizovaná výbušná zařízení (IED), která byla aktivní, ale nevybuchla, a byla odvezena a zneškodněna policií.
Dva policisté jsou v kritickém, ale stabilním stavu v nemocnici.
Premiér Nového Jižního Walesu Chris Minns uvedl, že jeho vláda již zvažuje reformu zákonů týkajících se kontroly zbraní.
Policie zvýší svou přítomnost v okolí židovských modliteben a dalších míst, kde se židovská komunita často schází.
Policie uvádí, že stále vyšetřuje motivy a ideologii obou mužů a nebude sdělovat žádné další podrobnosti.
Aktuální informace o obětech střelby převezených do nemocnic v Sydney
Ministerstvo zdravotnictví Nového Jižního Walesu poskytlo aktuální informace o stavu pacientů převezených do nemocnic v Sydney po včerejším útoku.
Policie dříve potvrdila, že 14 osob zemřelo na místě a další dvě osoby zemřely v noci v nemocnici, čímž se počet obětí zvýšil na 16.
Jednou z osob, které v noci zemřely, bylo dítě, které zemřelo v dětské nemocnici v Sydney. Druhá osoba, která v noci zemřela, zemřela v nemocnici Royal Prince Alfred.
12 pacientů je ve stabilním stavu v nemocnici Prince of Wales
Jeden pacient je v kritickém stavu a dva jsou ve stabilním stavu v nemocnici St George
Jeden pacient je ve stabilním stavu v nemocnici Sutherland
Jeden pacient je v kritickém stavu v oční nemocnici v Sydney
Tři pacienti jsou v kritickém stavu, pět pacientů je ve stabilním stavu a dva pacienti byli ošetřeni a propuštěni z nemocnice St Vincent
Tři pacienti jsou v kritickém, ale stabilním stavu, jeden pacient je v kritickém stavu, jeden pacient je ve stabilním stavu a jeden pacient ještě nebyl vyšetřen v nemocnici Royal Prince Alfred.
Jeden pacient je v kritickém stavu a dva pacienti jsou ve stabilním stavu v dětské nemocnici Sydney Children's Hospital v Randwicku.
Jeden pacient je v kritickém, ale stabilním stavu a jeden je ve stabilním stavu v nemocnici Royal North Shore.
Dva pacienti jsou ve stabilním stavu v nemocnici Liverpool.
Alex Ryvchin říká, že útok na pláži Bondi „zásadně změnil“ Austrálii.
Pro židovskou komunitu bude nyní vše jiné, říká Alex Ryvchin, spolupředseda výkonné rady australských židů.
V pořadu ABC News Breakfast řekl, že on a jeho 12letá dcera se každý rok účastnili festivalu Chanuka, ale včera večer na akci nešli.
Říká, že střelba „zásadně změnila tuto zemi“.
Zastavuje to život, ničí to světy. Pro nás už bude všechno jiné. Věci se nemohou vrátit do normálu. Zásadně to změnilo tuto zemi.
Ryvchin říká, že jedním z obětí včerejší střelby byl jeden z jeho nejbližších přátel, člověk, „který zosobňoval dobrotu, zbožnost a svatost, člověk, který žil doslova jen proto, aby konal dobré skutky“.
„Uděláme vše, co bude nutné“, abychom vymýtili antisemitismus, říká Albanese
Anthony Albanese říká, že vláda bude i nadále stát za australskými židy a potlačovat antisemitismus.
Byl dotázán, zda vláda selhala v pomoci židovské komunitě, která čelila antisemitským útokům. Albanese říká, že hovořil s členy židovské komunity.
Musíme obejmout Australany. Stojíme při nich, stojíme proti antisemitismu a uděláme vše, co je nutné, abychom ho vymýtili. Antisemitismus je pohroma. Existuje už dlouhou dobu. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom ho vymýtili.
Po útoku v Bondi je reforma zákona „téměř jistá“, říká Chris Minns
Premiér Nového Jižního Walesu Chris Minns říká, že po tomto teroristickém útoku „téměř jistě“ dojde k reformě zákona o zbrojních průkazech.
Byl dotázán, zda došlo k selhání v tom, že otec mohl získat zbrojní průkaz a že oba muži nebyli před útokem odhaleni úřady.
Minns říká, že „v tuto chvíli nemůže říci“, zda došlo k selhání, a že policie provede vyšetřování.
Právě se tím zabýváme...
Bude provedeno komplexní vyšetřování. Jedná se o masivní teroristický čin v největším australském městě, který byl namířen proti australským Židům. Musíme přesně zjistit, jak k tomu došlo, abychom mohli přijmout opatření, která zajistí, že se to nebude opakovat.
Myslím si, že za těchto okolností je důležité, aby se prošetřilo vše do detailu a aby policie Nového Jižního Walesu měla čas na provedení vyšetřování, ale musíme udělat vše, co je v našich silách, aby se to neopakovalo. Součástí toho může být reforma zákonů, téměř jistě tomu tak bude. Součástí toho bude komplexní reakce policie, ale také boj proti rasismu a antisemitismu v naší společnosti.
Podle policie nic nenasvědčuje tomu, že by údajní střelci útok plánovali
Policie zatím nepotvrdila žádné motivy útoku a uvádí, že to vyšetřuje v rámci vyšetřování.
Policejní komisař Mal Lanyon také říká, že nic „nenaznačuje, že by některý z mužů zapojených do včerejšího útoku útok plánoval“.
Potvrzuje, že 50letý střelec je mrtvý a že měl zbrojní průkaz již deset let.
Lanyon také říká, že o mladším muži, o kterém úřady tvrdí, že byl znám australské špionážní agentuře Asio, bylo „velmi málo informací“.
Policie bude „vysoce viditelná“ v židovských modlitebnách
Lanyon říká, že policie dnes ráno zahájila „Operaci Útočiště“ a že dnes ráno bude v Bondi nasazeno 328 policistů.
Minns děkuje pracovníkům záchranných služeb, nevinným kolemjdoucím a civilistům, kteří se postavili na odpor, aby „zachránili životy jiných lidí“.
Jedná se o strašný bezdůvodný akt destruktivního násilí, ale v Austrálii stále žijí úžasní lidé, kteří včera v noci ukázali svou pravou tvář.
Anthony Albanese vystupuje jako další a popisuje teroristický útok jako „čistě zlý čin“ a slibuje, že na něj zareaguje „všemi dostupnými prostředky“.
To, co jsme včera viděli, byl čistě zlý čin, antisemitský čin, teroristický čin na našem území. Na ikonickém australském místě. Místě, které je spojeno s radostí, s rodinnými setkáními, s oslavami.
Uděláme vše, co bude nutné, abychom antisemitismus vymýtili. Je to pohroma a společně ji vymýtíme. Australská federální policie a Asio úzce spolupracují s úřady Nového Jižního Walesu a podle informací, které jsme právě dostali, je tam AFP a komisař AFP se dnes vrátí do Austrálie. Vynaložíme všechny prostředky, které budou k reakci na tuto událost nutné.
