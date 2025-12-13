Channel 4 News: Izrael zavraždil dalších 5 lidí a 25 jich zranil. Příměří porušuje každý den
13. 12. 2025
čas čtení 4 minuty
Moderátor, Channel 4 News, sobota 13. prosince 2025: Izraelská armáda tvrdí, že zabila jednoho z architektů útoků ze 7. října. Dobrý večer. Jednalo by se o nejvýznamnější vraždu vůdce Hamásu od uzavření příměří v říjnu. Izrael tvrdí, že zabil jednoho z nejvyšších velitelů této skupiny a jednoho z mužů stojících za útoky ze 7. října, Raeda Saeda, při útoku na auto v Gaze. Hamás na toto tvrzení zatím nereagoval.
V Gaze pokračují vojenské útoky a Izrael nadále omezuje dodávky pomoci, a to podle OSN zejména klíčových materiálů potřebných v souvislosti s intenzivními dešti, které zaplavily desítky tisíc lidí žijících v uprchlických táborech.
Při izraelském leteckém útoku na město Gaza bylo zabito pět Palestinců a 25 jich bylo zraněno. Cílem útoku byl vysoký velitel Hamásu Raed Saed, který je považován za jednoho z hlavních strůjců útoků na Izrael ze 7. října. Izraelské síly pokračují v útocích na části Gazy od říjnového příměří a omezují dodávky humanitární pomoci, což spolu s vydatnými dešti způsobuje utrpení stovkám tisíců vysídlených Palestinců. Vincent McAviney podává zprávu:
Reportér: Na západě města Gaza se toto šedé auto pomalu pohybuje po pobřežní silnici, když je zasaženo izraelským dronem. Při výbuchu bylo zraněno 25 lidí a nejméně pět jich bylo zabito. IDF tvrdí, že jedním z nich je vysoký představitel Hamásu Raed Saad, zástupce bývalého vůdce Mohammeda Sinwara. Izrael tvrdí, že Saad pracoval na obnovení vojenských schopností Hamásu. Od uzavření příměří uplynulo 64 dní, ale trosky tohoto auta jsou důkazem jeho křehkosti. Izrael skutečně útočil již během 51 z těchto dní.
Tento týden se ukázala jako smrtící další hrozba ze vzduchu. Silný vítr a hustý déšť zaplavily tisíce stanů, v nichž našly útočiště palestinské rodiny v Gaze, čímž se prohloubila humanitární krize pro osoby vysídlené válkou. Úřady v Gaze uvádějí, že nejméně 12 lidí zemřelo nebo je pohřešováno. Přívalové deště byly tak silné, že zničily několik budov, včetně tohoto domu na severu pásma.
Záchranné týmy se pokoušely vyprostit přeživší z trosek, ale vzhledem k tomu, že bylo zničeno tolik vybavení, postupují ručně pomalu. Z šestičlenné rodiny, která zde žila, přežil pouze jeden člen.
"Na místo dorazily týmy civilní obrany, záchranné služby a hasiči, ale čelíme několika překážkám, jako je nedostatek moderního vybavení potřebného k co nejrychlejšímu vyproštění obětí."
Pro stovky tisíc obyvatel Gazy, kteří nyní žijí ve stanech poblíž svých zničených bývalých domovů, jsou izraelská omezení pro humanitární organizace dodávající přístřeší důvodem, proč jsou tuto zimu ještě zranitelnější.
"Stan je k ničemu. Stan nechrání před chladem ani před zimou. Je nás tu pět a moje děti jsou malé. Nejmladšímu je pět let. Jeho srdce by mohlo přestat bít kvůli silné zimě."
V Khan Yunisu lékaři říkají, že osmiměsíční Rahaf Abu Jazzar zemřela na podchlazení poté, co ve středu v noci zaplavila povodeň přístřeší její rodiny. Její matka Hajar plakala nad krátkým životem svého dítěte.
"Nemám stan ani nic, čím bych ji zahřála. Nakrmila jsem ji a nic jí nebylo. Když jsme se probudili, zjistili jsme, že na ni prší a fouká vítr, a holčička náhle zemřela na podchlazení."
UNRWA sděluje, že pokud Izrael zruší omezení, má dostatek zásob přístřešků pro až 1,3 milionu lidí, které jsou předem připraveny mimo Gazu. Snaží se pomoci s odčerpáváním vody. Většina městské infrastruktury je však po dvou letech války zničena nebo vážně poškozena, a tak se povodňová voda mísí s nečištěnými odpadními vodami, což vyvolává obavy z vypuknutí nemocí, jako je úplavice a cholera.
"My chceme řešení, které nám zajistí důstojný život, a to nemáme. Zůstáváme v této tragické situaci, ve které žijeme my a naše děti."
USA údajně tlačí na Izrael, aby převzal finanční a operační odpovědnost za odklizení obrovského množství trosek z bombardování, než bude možné zahájit jakoukoli rekonstrukci. Obnova Gazy bude pravděpodobně trvat desítky let, ale dva měsíce po údajném příměří je naléhavě zapotřebí zajistit základní životní potřeby, čistou vodu, jídlo a bezpečné ubytování, aby Palestinci přečkali tuto krutou zimu.
608
Diskuse