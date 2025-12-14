Teroristický útok na pláži Bondi Beach: 12 lidí zabito střelbou v parku v Austrálii, kde se konal židovský festival
Nejméně 12 lidí zemřelo, včetně jednoho údajného střelce, po masové střelbě na pláži Bondi, během níž byly vypáleny desítky výstřelů v parku, kde se konal židovský festival.
Komisař policie Nového Jižního Walesu Mal Lanyon v neděli pozdě večer uvedl, že policie vyšetřuje možného třetího střelce, a potvrdil, že střelba byla prohlášena za teroristický incident. Uvedl, že policie krátce po incidentu našla několik improvizovaných výbušných zařízení ve vozidle poblíž místa střelby.
Spoluředitel výkonné rady australských židů Alex Ryvchin řekl: „Myslím, že to bylo velmi promyšlené a velmi cílené.“ Neděle byla prvním dnem židovského svátku Chanuka.
Premiér Nového Jižního Walesu Chris Minns v neděli večer novinářům řekl, že kolem 18:47 začali jednotlivci střílet na „přeplněnou skupinu rodin“ na pláži Bondi Beach v Archer Parku.
„Tento zbabělý akt děsivého násilí je šokující a bolestivý a představuje některé z našich nejhorších obav z terorismu v Sydney,“ řekl Minns.
„Naše srdce dnes večer krvácí za australskou židovskou komunitu. Mohu si jen představit bolest, kterou právě teď prožívají, když vidí, jak byli jejich blízcí zabiti, zatímco oslavovali tento starodávný svátek.“
Lanyon potvrdil, že mezi mrtvými je muž, který je považován za jednoho z nejméně dvou střelců, přičemž druhý údajný střelec je v kritickém stavu.
Mezi 29 lidmi, kteří byli převezeni do různých nemocnic, byli i dva policisté a nejméně jedno dítě.
Policie uvedla, že v okolí nalezla „řadu podezřelých předmětů“, které jsou vyšetřovány specializovanými policisty.
„Byla zřízena uzavřená zóna,“ uvedli. Policie uvedla, že v Sydney nebyly hlášeny žádné další incidenty související se střelbou na Bondi Beach.
Na místo incidentu bylo vysláno více než 40 záchranných vozidel, včetně vrtulníků a pozemních jednotek, specialistů a záchranářů intenzivní péče.
Pláž byla plná turistů a místních obyvatel, kteří si užívali den s teplotou 32 °C, když začala střelba. Olivia Matisová řekla, že byla venku běhat na promenádě, když uslyšela něco, co považovala za ohňostroj.
„Pak jsem viděla, jak se lidé schovávají, a pak někdo řekl: ‚Utíkejte‘. Byly to jen výstřely, výstřely, výstřely... Utíkala jsem a sprintovala.“ Matisová řekla, že slyšela asi 50 výstřelů.
V prohlášení, které bylo zveřejněno v neděli kolem 19:00, policie informovala, že v Bondi došlo k „rozvíjející se události“, a vyzvala veřejnost, aby se této oblasti vyhýbala.
„Všichni, kdo se nacházejí na místě, by se měli ukrýt,“ uvedla policie NSW. „Policie je na místě a další informace budou poskytnuty, jakmile budou k dispozici.“
Ve svém prohlášení zveřejněném asi o 40 minut později policie uvedla, že dvě osoby byly zadrženy.
„Policejní operace však stále probíhá a nadále vyzýváme lidi, aby se této oblasti vyhýbali,“ uvedla policie. „Prosím, dodržujte VŠECHNY pokyny policie. Nepřekračujte policejní zátarasy.“
V 20:30 mluvčí policie Nového Jižního Walesu uvedl, že „již nejsou žádní aktivní střelci“.
Záznam incidentu byl po střelbě sdílen online.
Video ukázalo dva muže v černém oblečení, kteří přecházeli most na pláži Bondi a stříleli. Bylo slyšet dvanáct výstřelů. Bylo slyšet křik lidí a jeden muž zakřičel „kurva“.
Další záběry zřejmě ukazují muže, který srazil údajného střelce k zemi a odzbrojil ho. V neděli večer policie vyzvala všechny, kteří mají záběry z mobilních telefonů nebo palubních kamer, aby je s ní sdíleli.
Premiér Anthony Albanese v prohlášení uvedl, že „scény v Bondi jsou šokující a znepokojivé“. V neděli večer se sešel výbor pro národní bezpečnost federální vlády.
Albanese uvedl, že hovořil s komisařkou AFP Krissy Barrettovou a premiérem Nového Jižního Walesu Chrisem Minnsem.
„Policie a záchranáři jsou na místě a snaží se zachránit životy. Mé myšlenky jsou s každým, koho se tato událost dotkla,“ řekl premiér.
V reklamě na nedělní večerní akci, která začala v 17:00 místního času, se uvádělo: „Připojte se k Chabad of Bondi na našem každoročním chanukovém festivalu, kde oslavíme židovský život rozsvícením ikonické pláže Bondi Beach.“
V rozhovoru pro 2GB spolupředseda výkonné rady australských židů uvedl, že ke střelbě došlo během akce.
Ryvchin, který nebyl na místě, uvedl, že hovořil s ředitelem médií ECAJ, který byl podle jeho slov při incidentu zraněn.
„Shromáždily se tam stovky lidí. Je to rodinná akce,“ řekl Ryvchin v neděli večer.
„Slyšeli desítky praskavých zvuků. Lidé začali utíkat, přelézali barikády a chytali své děti. Byl to chaos.
„Nemyslím si, že se jednalo o náhodný útok na pláži Bondi. Myslím si, že to bylo velmi promyšlené a cílené.“
Výkonný ředitel Australsko-izraelské rady pro židovské záležitosti (AIJAC) Colin Rubenstein řekl: „Jsme zděšeni tím, co se stalo. Naše myšlenky jsou nyní s těmi, kteří byli zabiti a zraněni, s jejich rodinami a se všemi, kteří byli svědky tohoto strašného zločinu.“
