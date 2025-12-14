V sobotu se v Budapešti konala obrovská protiorbánovská demonstrace
14. 12. 2025
čas čtení < 1 minuta
🇭🇺 Hungarians are brave and proud nation. Orban is the opposite.— Tomáš Zeman🇸🇰🇨🇿🇵🇱🇪🇺🇺🇦🇩🇪🇺🇸 (@zemantomas) December 13, 2025
Hungarians deserve freedom and democracy. ✌️ pic.twitter.com/nauv4Yokj0
Így áradt ma a TISZA a Duna felett. ❤️🤍💚— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) December 13, 2025
ui.: a propagandistáknak jó számolgatást😎 pic.twitter.com/d4i05dcPJT
The final hours of a regime and the rebirth of a nation🫶 pic.twitter.com/BQrhoLOOAd— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) December 14, 2025
V Berlíně se konaly obrovské demonstrace na podporu Palestiny:
⚡️🇩🇪NOW:— Suppressed News. (@SuppressedNws1) December 13, 2025
Massive protest for Palestine in Berlin, Germany. pic.twitter.com/qZ5ciqeBf5
