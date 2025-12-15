Finský prezident kvůli "kritické situaci na Ukrajině" odmítl cestovat do USA
15. 12. 2025
Finský prezident Alexander Stubb zrušil návštěvu Spojených států, která je naplánovaná na začátek týdne, kvůli "kritické situaci na Ukrajině". Oznámil to během tiskové konference v Haagu.
Stubb měl navštívit Texas, kde byla plánována prezentace první z nových víceúčelových stíhaček F-35A pro Finsko, stejně jako otevření finského konzulátu v Houstonu. Místo toho se bude účastnit evropských konzultací o mírovém procesu na Ukrajině.
Jednání se uskuteční v Berlíně 15. prosince a budou věnována možným způsobům, jak dosáhnout míru ve válce, kterou na Ukrajině rozpoutala Ruská federace. Setkání se zúčastní několik představitelů zemí Evropské unie, stejně jako vysoce postavení představitelé EU a Spojených států.
Wall Street Journal napsal, že se akce zúčastní prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a německý kancléř Friedrich Merz. Řeč je také také o účasti zvláštního vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevea Witkoffa a zetě šéfa Bílého domu Jareda Kushnera.
