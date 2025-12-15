Blíží se konec Afrického národního kongresu?
15. 12. 2025
Zpráva ANC o mezivolebních termínech na Národní generální radě (NGC) tento týden nejen potvrdila úpadek strany, ale také naznačila, že se stále více stává venkovskou organizací, přičemž většina jejích funkčních poboček je nyní soustředěna v Limpopo, Mpumalanze a Severním Kapsku.
Podle předsedy poslanecké frakce ANC a volebního manažera Mdumiseni Ntuliho to naznačuje, že strana se blíží ke svému zániku.
"Pokud se stanete čistě venkovskou stranou, je to v podstatě signál, že se blížíte ke konci," řekl.
Zpráva, kterou předložila generální tajemnice ANC Fikile Mbalula, potvrdila, že úpadek strany nebyl náhlý, ale pomalý propad během mnoha let, začínající v roce 2016. Ukazuje také, že počet členů ANC klesl od roku 2019, kdy činil 769 870, téměř o 30 %.
Do října 2025 bylo podle zprávy ve stavu 543 524 členů.
Mezi lety 2019 a 2024 klesla podpora bývalé vládnoucí strany na celostátní úrovni o 17 procentních bodů na 40 %, což vedlo ke vzniku Vlády národní jednoty (GNU) spolu s dalšími stranami, včetně Demokratické aliance, Strany svobody Inkatha a Vlastenecké aliance. Strana také nezískala většinu v KwaZulu-Nata, Severním Kapsku a Gautengu.
'Udržujeme našich 40 %'
Úpadek strany způsobuje Ntulimu starosti, zvláště když se země blíží k místním volbám v roce 2026. Mnoho těžkých vah ANC věří, že strana může získat zpět ztracené pozice a možná se vrátit ke své bývalé slávě. Ntuli však není zcela optimistický. Doufá, že strana alespoň udrží to, co má.
"Stav ANC je velmi znepokojující, ještě znepokojivější pro mě, protože jsem volební manažer. Příští rok jdu do voleb. Mám všechny důvody obávat se o schopnost ANC alespoň udržet těch 40 %, které máme," řekl.
"Vím, že ostatní jsou velmi ambiciózní. Myslí si, že získáme víc, než jsme si odnesli v roce 2021, dříve. Ale pro mě, jako volebního manažera, je základní změna to, že musíme bránit to, co máme. Pokud máme možnost to zvýšit, ať je to tak. Ale musíme začít tím, co máme a jak to zajistíme," řekl Ntuli.
Tradičně jeden z největších volebních bloků ANC pochází z KwaZulu-Natal, ale nyní se tato podpora přesunula k straně uMkhonto Wesizwe (MK) vedené bývalým prezidentem ANC Jacobem Zumou.
"Mám obavy z MK kvůli tomu, že neděláme dost pro to, abychom využili jeho slabiny. Faktem je, že strana MK je momentálně ve své nejslabší pozici," řekl Ntuli, bývalý provinční tajemník ANC KZN.
Jednou z největších slabin strany MK je nedostatek demokratických procesů, protože Zuma si nadále drží právo jmenovat vedení na všech úrovních – na neurčito. Během dvou let existence MK strana neuspořádala žádné volené konference a stále se jí střídají vedení, s opakovanými přeskupeními vedoucích představitelů.
Pobočky ANC v krizi
Mezivolební zpráva ANC zjistila, že pobočky ANC jsou v krizi, což Ntuliho stejně znepokojuje.
Kromě toho, že většina poboček je venkovská, ANC čelí také věkovému problému. Zpráva ukázala, že průměrný předseda poboček je 49,3 roku starý, ženy jsou o něco starší než muži a velmi málo mladých členů vede pobočky — přestože medián věku v zemi je 28 let.
"Mám z toho velké obavy, protože pobočky jsou naše hlavní lokomotivy. Bez funkční pobočky, silné a efektivní pobočky, nemáme lepší způsoby, jak komunikovat s populací; jediný způsob, jak ANC efektivně vede společnost, je prostřednictvím našich vlastních poboček," řekl Ntuli.
Nástupnictví ANC
Zatímco Mbalula trvá na tom, že NGC není místem pro diskusi o plánech nástupnictví, stalo se jedním z klíčových témat před volební konferencí v roce 2027, kdy Cyril Ramaphosa ukončí druhé funkční období jako předseda strany.
Ntuli neúspěšně kandidoval proti Mbalulovi v roce 2022 na post generálního tajemníka. Na otázku, zda by zvedl ruku a stal se jedním z sedmi nejvyšších členů strany, nebo přijal nominace od poboček, odpověděl: "Upřímně řečeno, o tom jsem nepřemýšlel; myslím, že je to záležitost, která mě vlastně moc nezaměstnávala."
Jeho hlavní obavou je, "zda uspějeme ve volbách do místní samosprávy, protože věřím, že nikdo z nás, kdo je ve vedení, nebude mít nárok být znovu zvolen v roce 2027, když jsme v roce 2024 snížili zisk ANC na 40 % a pokud se to v roce 2026 zhorší."
"Takže základ, na kterém pak vystoupíme a řekneme: 'Prosím, vyberte si mě, abych vedl ANC', si myslím, že by bylo velmi těžké ospravedlnit."
SA očekává řešení, nikoli rušení v parlamentu
Zpráva generálního tajemníka o průběžných volbách vykresluje pochmurný obraz parlamentu: po volbách v roce 2024 se vrátilo pouze 33 % bývalých poslanců a pouze 20 % členů vedení klubu. ANC také utrpěla ránu, protože už nemá drtivou většinu ve výborech ani tolik předsedů výborů.
Na dotaz na to Ntuli řekl, že výzvy v parlamentu nutně nepřišly s sedmou administrativou.
"Myslím, že jsme začali vidět jiný způsob, jakým parlament fungoval, když do něj v roce 2014 vstoupili Ekonomičtí bojovníci za svobodu. Změnili způsob, jakým parlament funguje. [...] Některé věci, které byly jejich příchodem zavedeny, byly podle mého názoru velmi negativní, například jejich přístup ke slušnosti ve sněmovně."
Jeho vlastní zkušenost od června 2024 "je, že i ti, kteří byli hlavními narušiteli parlamentu – myslím, že nikdy nebyli vyhnáni – se chovají jinak. Myslím, že pochopili, že strategie jim mohla pomoci v prvních 10 letech v parlamentu a pak už není funkční".
"Jihoafričané očekávají poslance, vzhledem k povaze problémů, kterým naši lidé čelí, očekávají řešení, nikoli narušení. Očekávají spolupráci a očekávají, že budeme přijímat názory ostatních bez ohledu na to, odkud pocházíme," řekl.
Zdroj v angličtině: ZDE
