Austrálie: Nejméně 16 lidí zabito při antisemitském útoku na pláži Bondi v Sydney

15. 12. 2025

Jeden z podezřelých byl mezi těmi, kteří byli zabiti při střelbě zaměřené na židovský chanukový event na nejoblíbenější pláži v Sydney. Policie označila útok za teroristický incident, píše Richard Connor.

Australská policie označila smrtící střelbu na pláži Bondi v Sydney za teroristický incident a uvedla, že bylo nalezeno improvizované výbušné zařízení spojené s podezřelým.

Policejní komisař Nového Jižního Walesu Mal Lanyon na tiskové konferenci v neděli řekl: "V důsledku okolností dnešního incidentu v 21:36 jsem tento incident prohlásil za teroristický incident."

Lanyon uvedl, že policie také lokalizovala výbušné zařízení spojené s jedním z útočníků.

"Našli jsme improvizované výbušné zařízení v autě, které je spojeno se zemřelým pachatelem," řekl.

Na X kolují videa, která ukazují lidi na pláži a v nedalekém parku, jak se rozprchávají, zatímco bylo slyšet několik výstřelů a policejních sirén.

Jeden klip ukazoval muže v černém tričku, jak střílí z velké zbraně, než ho srazil muž v bílém tričku, který mu zbraň vyrval, zatímco jiné video ukazovalo jiného muže střílejícího z pěší lávky.

Samostatné záběry ukazovaly dva muže zadržené uniformovanou policií na malém pěším mostě.

Policisté byli viděni, jak se pokoušejí oživit jednoho z mužů.

Policie uvedla, že při útoku bylo zraněno nejméně 29 lidí. Dva z těch zraněných byli policisté, uvedl Lanyon.

Svědci popisovali scény chaosu během střelby na pláži Bondi v Sydney, včetně desítek střelných ran.

Svědci sdělili vysílateli Sky News, že slyšeli asi 50 výstřelů, které zněly jako puška, a popsali, že viděli "obrovské černé zbraně", když lidé v panice utíkali.

Detailní záběr jedné zbraně zřejmě ukazoval opakovací brokovnici, což je přísně omezená zbraň, která v Austrálii vyžaduje zbrojní průkaz kategorie C nebo D.

Stovky lidí byly viděny, jak kolem 18:40 v neděli utíkají z oblasti, přičemž video ukazuje dva muže v černém, jak střílí poblíž parkoviště u pláže.

Sky News uvedla, že mezi postřelenými byla asi desetiletá dívka. Lékař, který si přál zůstat v anonymitě, řekl síti, že dítě "silně krvácelo", než ho odvezla sanitka.

Významná australská muslimská organizace odsoudila střelbu, při které na pláži Bondi v Sydney zemřelo nejméně 16 lidí.

Australská národní rada imámů ve svém prohlášení uvedla, že útok byl "děsivý" a uvedla, že její myšlenky a modlitby jsou s oběťmi, jejich rodinami a všemi postiženými.

Rada uvedla, že střelba byla hluboce traumatizující a vyzvala Australany, aby stáli při sobě.

"Toto je okamžik, kdy všichni Australané, včetně australské muslimské komunity, stojí společně v jednotě, soucitu a solidaritě," uvádí se.

Zdroj v angličtině: ZDE

