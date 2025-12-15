Ladislav, král český, byl pohrobek
15. 12. 2025 / Jan Sláma
čas čtení 2 minuty
A co potom takové pojmy jako souvětí. Slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, důsledkové a důvodové. Ještě si to po tolika letech od školní docházky celkem pamatuji. A podstatná jména a slovesa a jejich řazení do tříd podle koncovek, e,ne, je, í, á. A vzory. Všechny si je pamatuji.
Je to náš jazyk mateřský. Generace si ho s láskou pěstovaly. Podobně jako úctu k naší historii. Je správné, že se vyskytují názory o zbytečnosti pitvání jazyka? Zabývají se takovými detaily třeba děti v Americe? Pravděpodobně asi ne. Jejich vzdělání se tím možná nezatěžuje. Jsou už třeba někde úplně jinde. Měli bychom je napodobovat? Nemyslím.
Včera jsem seděl ve vlaku a mé myšlenky byly neveselé. Jel jsem od lékaře a jeho málo empatické jednání mi nezlepšil ani slunečný den za oknem. Pak si naproti přisedli muž a žena. Asi tak středního věku. Nepozdravili. Jak jinak. To už se dnes nepovažuje za hrubost a nevychovanost. Z krátké doby v jejich společnosti jsem vyrozuměl, že jsou oba učitelé a manželé. Nemyslím, že jejich chování bylo výjimečné, ale jak lidé jako oni působí na svěřené jim děti?
V dávné době mého studia na základní škole jsme se možná, z dnešního pohledu, učili zbytečnosti, ale základní lidské zdvořilosti ano.
Když si uvědomím, že náš nový parlament zaplňují mladí lidé se skoro žádnými životními zkušenostmi ale s o to sebevědomějším vystupováním jímá mne obava o věci příští. Podobně masová shromáždění mládeže protestující proti ustavení nějakého politika do funkce. Kdo a proč je přivádí do ulic? Neveselé myšlenky.
384
Diskuse