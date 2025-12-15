Ozbrojené síly Ukrajiny ukázaly, jak tři tuny výbušnin zničily potrubí, kterým se Rusové snažili dostat do Kupjansku
15. 12. 2025
čas čtení < 1 minuta
Uvádí se, že během průzkumu operátoři pluku objevili neobvyklý, ale kriticky důležitý logistický kanál okupantů.
Mluvíme o potrubí, které Rusové použili k infiltraci personálu na severním okraji Kupjansku.
Jak bylo uvedeno u 429. pluku, šlo o bezpečný způsob, jak nepřítel mohl shromažďovat síly a obejít řízení palby.
"Pluk Achilles zahájil systematickou práci na zničení této trasy. K zásahu potrubí byly použity tři tuny výbušnin. Následně se k operaci na zničení potrubí připojily sousední jednotky Ukrajinských obranných sil," uvádí zpráva.
Video zničení plynového potrubí bylo zveřejněno na Facebooku 429. samostatného pluku bezpilotních systémů.
Video s komentářem v ukrajinštině: ZDE
277
Diskuse