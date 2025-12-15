Bundeswehr se bude podílet na opevňování polské hranice
Zalewski po setkání s německým protějškem Nielsem Schmidem na letecké základně Malbork uvedl, že němečtí vojáci budou zapojeni do vytváření obranných pozic, kopání zákopů, instalace ostnatého drátu a stavby protitankových bariér podél hranice s kaliningradskou oblastí a Běloruskem.
Nasazení je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2026 a potrvá do konce roku 2027. Německé ministerstvo obrany poznamenalo, že pro tuto misi není potřeba samostatný mandát od Bundestagu, protože akce nejsou nasazením v zámoří a nepředstavují bezprostřední hrozbu pro vojáky.
Německo již podporuje bezpečnost Polska: od listopadu 2024 jsou v blízkosti Rzeszowa rozmístěny protiraketové systémy Patriot a od prosince 2025 je na základně Malbork, pouhých 60 km od Kaliningradu, rozmístěna další letecká skupina Luftwaffe.
Zdroj v ruštině: ZDE
