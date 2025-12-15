Le Monde napsal, že Ukrajina je připravena souhlasit s demilitarizovanou zónou v Donbasu. Úřad prezidenta reagoval
Autoři článku, citující Podoljaka, napsali, že Ukrajina je připravena vzdát se v jednom z hlavních bodů jednání a souhlasit s vytvořením demilitarizované zóny v Donbasu. To druhé by zahrnovalo stažení ukrajinských a ruských sil na obou stranách současné frontové linie v regionu. Podle mediálních zpráv toto rozhodnutí podpořila i Evropa.
Podoljak poznamenal, že bude nutné logicky a právně popsat, zda to bude zahrnovat stažení všech zbraní, nebo pouze těžkých zbraní, a zajistit přítomnost zástupců pozorovacích misí a zahraničních kontingentů, aby se předešlo možným porušením a zajistilo dodržování principů a dohod. Podle prezidentského poradce je to přirozený způsob ukončení války, protože část území de facto zůstane okupována agresorskou zemí Ruskem a demarkační linie bude v každém případě stanovena.
Uvedl, že Ukrajinci by chtěli, aby se Spojené státy podílely na této pozorovatelské síle, aby zajistily "dohled, zpravodajství, kontrolu nad realizací dohod, kontrolu nad absencí neoprávněných pohybů jednotek, kontrolu nad dodržováním dělící linie".
12. prosince tisková služba Úřadu prezidenta Ukrajiny popřela zprávu Le Monde, že Ukrajina je údajně připravena souhlasit s vytvořením nárazníkové zóny na východě na pozadí mírových jednání, a vysvětlila, že publikace uvedla "nesprávný překlad a prezentaci" Podoljakových slov.
Dmytro Lytvyn, prezidentský poradce pro komunikaci, citovaný RBC-Ukraine, vysvětlil, že "Podoljak hovořil pouze o teoretických modelech, které lze diskutovat, ale Ukrajina neučinila žádná rozhodnutí".
Lytvyn vysvětlil, že takové otázky lze řešit pouze na nejvyšší politické úrovni nebo lidem Ukrajiny, což prezident také zdůraznil.
