„Frontová linie je všude“: nová šéfka britských tajných služeb MI6 varuje před rostoucí ruskou hrozbou. Česko nedělá nic
15. 12. 2025
Blaise Metreweli ve svém prvním projevu v této funkci podle očekávání prohlásí, že Spojené království čelí nové „éře nejistoty“, v níž se přepisují pravidla konfliktu, zejména s ohledem na širší agresi Kremlu po invazi na Ukrajinu.
„Export chaosu je charakteristickým rysem, nikoli chybou, ruského přístupu k mezinárodnímu zapojení,“ bude argumentovat první žena v čele agentury, a „dokud nebude Putin nucen změnit svůj přístup“, lze očekávat, že to bude pokračovat.
Podobné komentáře o rozsahu hrozby, zejména ze strany Ruska, se očekávají od náčelníka generálního štábu letectva Richarda Knightona, který v samostatném projevu řekne, že „situace je nebezpečnější, než jakou jsem zažil během své kariéry“, a vyzve celou zemi, aby „zintenzivnila své úsilí“.
Jejich předem zveřejněné výroky přicházejí v době, kdy Keir Starmer odlétá do Berlína na mimořádný summit s evropskými lídry, včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, a také se zvláštním vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem, aby přesvědčil USA, aby přijaly alternativní evropský mírový plán pro Ukrajinu.
Rusko je v projevu Metreweliové, který má být v plném znění zveřejněn v pondělí odpoledne, označeno za akutní hrozbu s „agresivním, expanzionistickým a revizionistickým“ smýšlením, které vedlo Vladimira Putina k nařízení invaze do sousední země a nasazení agresivních podpůrných taktik v celé Evropě.
„Putin by neměl mít žádné pochybnosti: naše podpora je trvalá. Tlak, který vyvíjíme jménem Ukrajiny, bude pokračovat,“ argumentuje šéfka britské zpravodajské služby, ačkoli diplomatická realita uplynulého měsíce ukazuje, že postoj USA je nejistý, Trump a Witkoff upřednostňujíruské požadavky.
Mezi hrozby, kterým čelí Spojené království, patří pokus o vraždu Sergeje a Julie Skripalových v Salisbury v roce 2018 pomocí nervového jedu, který vedl ke smrti britské ženy Dawn Sturgessové. Veřejné vyšetřování smrti Sturgessové, která náhodně zvedla láhev s jedem, tento měsíc dospělo k závěru, že ruský prezident je „morálně zodpovědný“.
Mezi tyto hrozby patří také snahy Ruska využívat umělou inteligenci k vytváření dezinformací ve velkém měřítku, k vytváření online videí zaměřených na podkopání veřejné podpory Ukrajiny nebo šíření falešných pověstí o zdraví princezny z Walesu, jak zdůraznila v nedávném projevu ministryně zahraničí Yvette Cooperová.
Šest Bulharů žijících ve Velké Británii bylo v květnu uvězněno za účast na špionážní konspiraci, která zahrnovala nepřátelské sledování investigativního novináře známého odhalováním kremelských machinací v celé Evropě a pokus o získání telefonních čísel ukrajinských vojáků, o nichž se předpokládalo, že se cvičí v Německu.
Knighton, který je od září nejvyšším vojenským důstojníkem Británie, by měl ve své první výroční přednášce v think tanku Royal United Services Institute zdůraznit hrozbu, kterou Rusko představuje pro Spojené království i vojenskou alianci NATO.
„Válka na Ukrajině ukazuje Putinovu ochotu útočit na sousední státy, včetně jejich civilního obyvatelstva,“ měl by podle očekávání říci a argumentovat, že Moskva chce „vyzvat, omezit, rozdělit a nakonec zničit NATO“.
Bude argumentovat, že dlouhodobý úspěch ozbrojených sil závisí na obnovení spojení se společností, aby se obrana stala „vyšší národní prioritou pro nás všechny“ a zapojilo se do ní více Britů.
Metreweli v říjnu nahradila Richarda Moora ve funkci šéfa MI6, neboli C. Dříve byla vedoucí oddělení technologie a inovací MI6, neboli Q, a většinu své kariéry strávila na Blízkém východě a v Evropě.
Nová šéfka také zdůrazní, že britská špionážní agentura musí zůstat na špici trendů v oblasti výpočetní techniky, která je tradičně doménou její sesterské agentury GCHQ, a zároveň musí zachovat efektivní využívání lidských zdrojů zpravodajských informací, což je její tradiční obor.
„Zvládnutí technologie musí prostupovat vším, co děláme. Nejen v našich laboratořích, ale i v terénu, v našem řemesle a, co je ještě důležitější, v myšlení každého důstojníka. Musíme být stejně zběhlí v programování jako v lidských zdrojích, stejně plynulí v jazyce Python jako v několika jazycích,“ řekne podle očekávání.
Předem zveřejněné úryvky zdůrazňovaly obecnější odkaz na morální rozměr high-tech moci, ačkoli spojenci uvedli, že se nejedná o skrytou kritiku Bílého domu Donalda Trumpa, ale spíše o výzvu k celospolečenskému přístupu k technologickému rozvoji.
„Rozhodující výzvou 21. století není pouze to, kdo ovládá nejmocnější technologie, ale kdo je řídí s největší moudrostí. Na tom závisí naše bezpečnost, naše prosperita a naše lidskost,“ řekne nová šéfka.
Zdroj v angličtině ZDE
