Teroristický útok na pláži Bondi: otec a syn použili při střelbě legálně držené zbraně
15. 12. 2025
Naveed Akram byl znám bezpečnostním složkám. Jeho otec Sajid, který byl držitelem zbraně, byl na místě zastřelen policií
Podle policie jsou pachateli útoku na pláži Bondi otec a syn, kteří k masakru použili legálně držené zbraně.
Naveed Akram (24) byl zatčen na místě činu a s těžkými zraněními převezen do nemocnice v Sydney. Jeho 50letý otec, o kterém Sydney Morning Herald jako první informoval, že se jedná o Sajida Akrama, byl zastřelen policií.
Dvojice zabila 15 lidí a desítky dalších zranila při střelbě, ke které došlo v neděli během oslav první noci Chanuky.
Syn byl známý policii a bezpečnostním agenturám v Novém Jižním Walesu, zatímco jeho otec měl zbrojní průkaz a bylo na něj registrováno šest zbraní. Všech šest zbraní bylo podle policie zajištěno.
Čtyři z těchto zbraní, dlouhé zbraně, mezi nimiž byla pravděpodobně puška a brokovnice, byly zabaveny na místě činu v Bondi, další zbraně byly nalezeny při policejní razii v domě v Campsie, na jihozápadě Sydney.
Naveed Akram, který pracoval jako zedník, se podle premiéra Anthonyho Albanese dostal v říjnu 2019 do hledáčku Australské bezpečnostní zpravodajské služby (Asio). Byl šest měsíců vyšetřován kvůli údajným vazbám na jiné osoby, přičemž ABC uvádí, že protiteroristické vyšetřování se týkalo buňky Islámského státu.
„[Naveed Akram] byl vyšetřován na základě spojení s dalšími osobami a bylo posouzeno, že neexistují žádné náznaky pokračujícího ohrožení nebo hrozby, že by se dopustil násilí,“ uvedl Albanese.
Komisař policie Nového Jižního Walesu Mal Lanyon uvedl, že oba muži bydleli v jiném domě v Bonnyriggu na západě města, který byl také v neděli večer prohledán. Uvedl, že nic „nenaznačuje, že by některý z mužů zapojených do včerejšího útoku útok plánoval“, a potvrdil, že starší muž měl již deset let zbrojní průkaz.
Lanyon se nechtěl vyjádřit k informacím, že v autě, kterým údajní útočníci přijeli na místo činu, byl nalezen manifest nebo černá vlajka Islámského státu.
Premiér Nového Jižního Walesu Chris Minns uvedl, že „téměř jistě“ dojde ke změnám v zákonech o zbraních a policie vyšetřuje, zda došlo k selhání jejich systémů v souvislosti s tím, jak mohly být licencované zbraně použity při teroristickém útoku.
Policie sice nepotvrdila jména dvojice, ale zveřejnila podrobnosti o jejich věku, předměstí, kde žili, a informace o zbrojním průkazu staršího muže.
Sajid měl zbrojní průkaz kategorie AB, uvedla policie. Jedná se o průkaz, který vyžaduje, aby osoba prokázala policii, že má „zvláštní potřebu“ určitých zbraní, mezi které mohou patřit předovkové zbraně (jiné než pistole), pušky s centrálním zápalem (jiné než samonabíjecí) a kombinace brokovnic a pušek s centrálním zápalem.
Ministr vnitra Tony Burke uvedl, že Naveed je občanem narozeným v Austrálii. Jeho otec přijel do Austrálie v roce 1998 na studentské vízum, v roce 2001 přešel na partnerské vízum a od té doby pobýval v zemi na základě víza pro návrat rezidentů.
Až donedávna pracoval Naveed Akram jako zedník.
Muž, který ho zaměstnával, uvedl, že ho před šesti lety přijal jako učně, a popsal ho jako pracovitého člověka, který si nikdy nebral volno.
Před několika měsíci však Naveed oznámil, že si při boxu zlomil zápěstí a do roku 2026 nebude schopen pracovat.
„Požádal o vyplacení všech svých nároků, roční dovolené a všeho ostatního, ale to stejně dělá spousta lidí na konci roku,“ řekl zaměstnavatel, který si nepřál být jmenován.
Naveeda dobře neznal, protože zaměstnával desítky lidí najednou, ale považoval ho za tichého člověka.
„Při zednických pracích se na stavbě úzce spolupracuje jako tým, ale on se mimo pracovní dobu s nikým nestýkal... obědval sám, ne s někým jiným,“ řekl.
Řekl, že věděl, že Naveed pochází „z muslimského prostředí“, ale Naveed v práci o náboženství moc nemluvil.
Řekl, že někteří zaměstnanci mu řekli, že se Naveedovi rodiče rozvedli a že měl bližší vztah se svým otcem.
Také popřel tvrzení, že Naveed přišel o práci, a řekl, že chtěl, aby se vrátil do práce, i přes jeho zranění zápěstí.
„Mimo pracovní dobu boxoval... říkal, že mu lékař doporučil pár měsíců volna,“ uvedl zaměstnavatel.
„Zeptal jsem se ho, jestli by se nemohl vrátit o něco dříve... byl to dobrý pracovník a já si říkal, sakra, nechci o něj přijít.
„Jako zedníkovi jsem mu nemohl nic vytknout; pracoval dobře. Byl to dobrý zaměstnanec, pokud jde o to.“
Jiný zedník popsal Naveeda jako podivného kolegu, ale tvrdého pracanta, který se zajímal o lov.
„Nikdo s ním nebyl blízký,“ řekl bývalý kolega, který si nepřál být jmenován.
„Trávíte spolu hodně času, samozřejmě při zednických pracích – [což je] docela nudná práce, takže hodně mluvíte, ale on byl prostě divný člověk.
Ačkoli úřady neřekly, že syn měl zbrojní průkaz, kolega tvrdil, že pravidelně lovil, a mluvil o lovu králíků a jiné zvěře v okolí Crookwellu, v jižních náhorních plošinách státu.
Pracovali po celém Sydney a naposledy viděl Naveeda na stavbě v Penrithu.
Objevily se také nepotvrzené informace, že Naveed byl členem loveckého klubu, poté co se objevily fotografie něčeho, co vypadá jako členská karta, která byla údajně nalezena v jeho peněžence.
Krátce po útoku se stala virální stará fotografie Naveeda, kterou původně zveřejnil šejk Adam Ismail, ředitel institutu Al-Murad. Ismail se od tohoto muže distancoval a řekl, že ho neviděl od roku 2022.
„Stejně jako jsem to udělal s tisíci studenty v průběhu let, učil jsem ho recitaci Koránu a arabštinu pouze po dobu jednoho roku,“ řekl.
Ismail uvedl, že je hluboce zarmoucen tím, co se stalo, a vyjádřil soustrast obětem a židovské komunitě.
