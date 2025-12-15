„Byla to otázka svědomí“: Rodina Ahmeda al-Ahmeda prozradila, proč riskoval svůj život, aby odzbrojil střelce z Bondi
15. 12. 2025
Rodina Ahmeda al-Ahmeda svědčí , že „nedělá rozdíly“ a během útoku by udělal cokoli, aby zachránil životy
A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 14, 2025
He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4
Méně než den poté zůstává al-Ahmed v kritickém, ale stabilním stavu v nemocnici St George v Sydney. Od útoku se 43letý otec dvou malých dívek stal mezinárodně známým a australský premiér, premiér Nového Jižního Walesu a americký prezident ho oslavili jako hrdinu.
Anthony Albanese vyzdvihl al-Ahmeda na pondělní tiskové konferenci a ocenil jeho činy jako příklad „sjednocení Australanů“.
Mimořádné záběry z místa činu ukazují, jak al-Ahmed běží k jednomu ze střelců, skáče na něj a vyrve mu zbraň z rukou.
Jozay, bratranec Al-Ahmeda, řekl, že se zotavuje z první operace a čekají ho ještě dvě další. „Bral hodně léků, nemůže dobře mluvit,“ řekl Jozay po opuštění nemocnice v pondělí večer.
Další bratranec, Mustafa al-Asaad, řekl televizní stanici Al Araby, že al-Ahmed udělal „humanitární čin“.
„Když viděl umírat lidi a jejich rodiny, nemohl snést pohled na umírající lidi,“ řekl.
„Bylo to především humanitární gesto. Byla to otázka svědomí... Je velmi hrdý na to, že zachránil alespoň jeden život.
„Když viděl tuto scénu, lidi umírající pod palbou, řekl mi: ‚Nemohl jsem to snést. Bůh mi dal sílu. Věřím, že zastavím tohoto člověka, aby zabíjel lidi.‘“
Al-Asaad řekl, že jeho bratranec je australský občan syrského původu z města Idlib. Poté, co s ním v pondělí ráno strávil hodinu, řekl, že mu bratranec řekl: „Bůh mi dal odvahu“ a že svého činu nelituje.
Rodiče Al-Ahmeda, Mohamed Fateh al-Ahmed a Malakeh Hasan al-Ahmed, řekli ABC News, že jejich syn byl během potyčky čtyřikrát až pětkrát střelen do ramene. Manželé svého syna nazvali hrdinou.
Manželé přijeli do Sydney ze Sýrie teprve před několika měsíci a od svého syna byli odloučeni od roku 2006, kdy odjel do Austrálie.
Podle jeho rodičů al-Ahmed popíjel kávu s přítelem v Bondi, když uslyšel výstřely. Řekli, že by udělal cokoli, aby někoho ochránil.
„Když udělal to, co udělal, nemyslel na původ lidí, které zachraňoval, lidí umírajících na ulici,“ řekl jeho otec.
Lubaba Alhmidi AlKahil, mediální ředitelka asociace Australians for Syria Association, navštívila al-Ahmeda v pondělí odpoledne, aby mu přinesla tác s jídlem a kytici květin. Řekla, že podstoupil úspěšnou operaci a zotavuje se, ale stále má bolesti.
„To, co udělal, je opravdu superhrdinský čin,“ řekla. AlKahil se s al-Ahmedem před tragédií nesetkala, ale řekla, že komunita je na něj „velmi pyšná“.
„Možná tomu nebudete věřit, ale když jsme sledovali zprávy, mnoho z nás mělo pocit, že vypadá jako Syřan, vypadá opravdu jako Syřan,“ řekla. „Pak jsme zjistili, že je Syřan.“
Řekla, že al-Ahmed pochází z „milé rodiny“, která ho obklopuje péčí a modlitbami.
„Pro Syřany to není nic neobvyklého, komunita je milá, podporující a má silné vazby. Odmítli jsme nespravedlnost a pronásledování [v Sýrii] a není divu, že jeden z nás měl pocit: ‚Ne, nebudu se jen dívat, raději zemřu, než abych pomohl.‘“
Pro AlKahilovou přinesla tato hluboká tragédie také pocit strachu.
„Jako muslimové si pokaždé, když dojde k útoku, říkáme: ‚Ach ne, lidé budou říkat, že muslimové jsou špatní,‘“ řekla. „Bojíme se opustit své domovy, aby nás neobvinili.
Diskuse