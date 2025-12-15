Velká Británie reorganizovala vojenský zpravodajský systém proti ruským špionům a sabotérům
Rozhodnutí bylo učiněno na pozadí skutečnosti, že v uplynulém roce "nepřátelská zpravodajská služba" zvýšila svou aktivitu proti vojenskému oddělení o více než 50 %, uvádí prohlášení. Minulý týden Británie uvalila sankce na Hlavní ředitelství rozvědky ruského ministerstva obrany (GUR) a na 11 osob zapojených do nepřátelských aktivit proti zemi.
Nová organizace se nazývá Vojenské zpravodajské služby (MIS) a zahrnuje zpravodajství Královského námořnictva, armády, letectva, vesmírného velení a stálého společného generálního štábu. To urychlí sběr, analýzu a přenos zpravodajských informací a zpravodajská služba se stane "efektivnější, pohotovější, lépe schopnou předvídat budoucí hrozby a být o krok před nepřátelskými státy a teroristy," uvedlo ministerstvo obrany. Mezi klíčová rizika pro zemi ministerstvo uvedlo zesílení kybernetických útoků, deaktivaci satelitů, stejně jako hrozby globálním námořním trasám a šíření dezinformací, z nějž západní zpravodajské služby podezřívají Moskvu.
Britské úřady také oznámily vznik jednotné jednotky obranné kontrarozvědky (DCIU). Jak uvedlo ministerstvo obrany, taková struktura bude schopna účinněji bojovat proti "nepřátelským akcím". Kromě toho se otevírá Akademie vojenského zpravodajství, kde se budou vyučovat speciální disciplíny – kybernetické zpravodajství, vesmírný průzkum a analýza geokosmických dat.
Podle šéfa ministerstva obrany Johna Healyho tato reforma udělá z Velké Británie lídra v inovacích v oblasti vojenské sféry. "To nám poskytne jasnější představu o tom, co naši protivníci dokážou, což nám umožní chránit naše ozbrojené síly, naši kritickou infrastrukturu a odrážet měnící se hrozby," řekl ministr.
Minulý týden britské úřady zveřejnily zprávu o výsledcích vyšetřování smrti britské občanky Dawn Sturgess, která byla otrávena novičokem určeným pro bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala a jeho dceru Julii v roce 2018. Podle Ministerstva obrany vyšetřování dospělo k závěru, že pokus o atentát na Skripala byl osobně autorizován ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dodali, že zahraniční zpravodajské služby nyní fungují daleko za hranicemi "tradičních norem špionáže".
