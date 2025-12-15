Severní Korea: Nejnovější fáze ruské indoktrinace ukrajinských dětí
Jmenují se Jelizavěta a Mychajlo. Narodila se před 16 lety v Simferopolu (Krym); on před 12 lety v Makiivce (Doněck). Oba se narodili na svobodné Ukrajině, ale více než deset let žili na území okupovaném ruskou armádou.
Minulý týden ukrajinská právnička a expertka na mezinárodní právo Katerina Raševska ukázala své fotografie před Senátem Spojených států. Odsoudila, že organizace, pro kterou pracuje v Kyjevě, Regionální centrum pro lidská práva (RCHR), zdokumentovala 165 táborů, kde jsou ukrajinské děti vystaveny procesu rusifikace. Zvláště pozoruhodný je případ Jelizavěty a Mychajla. Moskva dočasně poslala obě děti do tábora Songdowon v Severní Koreji. Jsou prvními identifikovanými nezletilými na Ukrajině, kteří cestují k hlavnímu asijskému spojenci Kremlu v rámci kampaně dětské indoktrinace.
Podle záznamů z Kyjeva Rusko násilně přemístilo více než 19 500 ukrajinských dětí, buď na ruské území, nebo do oblastí okupovaných jeho vojsky na východě země, která byla napadena v únoru 2022. Yaleova univerzita, která pečlivě sleduje hrůznou cestu těchto dětí odvezených z Ukrajiny, odhaduje, že jejich počet by mohl přesáhnout 35 000. Ať už je jakékoli číslo pravdě blíž, výrazně převyšuje počet dospělých ukrajinských civilistů v ruských věznicích nebo počet zajatých vojáků držených v péči útočící armády.
Je to jedna z nejbolestivějších ran, které Rusko způsobilo masivní ofenzivou proti ukrajinské společnosti. Protože, jak organizace Save Ukraine, vedená Mykolou Kulebou, jenž se také zúčastnil zasedání amerického Senátu, odsuzuje na základě výpovědí repatriovaných osob, zahrnuje to nucené přemístění dětí, indoktrinaci, militarizaci, deportace, rozdělování rodin, týrání, mučení a v některých případech i sexuální násilí.
Cesty Jelizavěty a Mychajla do Severní Koreje jsou podle popisu, který RCHR poskytl El PAÍS, podobné. V červenci a srpnu 2024 pobývala v táboře Songdowon u Japonského moře. Učinila tak prostřednictvím ruské mládežnické organizace Hnutí prvních, nástupce sovětských mladých průkopníků. Jelizavěta cestovala do železné diktatury Kim Čong-una jako účastnice tohoto nacionalistického hnutí. "Ačkoliv se narodila na Krymu na Ukrajině, na první pohled se zdá, že její identita byla zcela vymazána a nahrazena ruskou," uvádí RCHR.
Mychajlo navštívil zařízení v Songdowonu od 21. července do 1. srpna minulého léta v rámci programu mezi Moskvou a Pchjongjangem. Chlapec je také členem Hnutí prvních. Mychajlo byl ještě miminko, když ruská armáda obsadila jeho rodné město v oblasti Donbasu. "Ani neměl čas vytvořit si ukrajinskou identitu," uvedla RCHR.
RCHR, která vznikla na Krymu, ale po ruském dobytí poloostrova přesunula své kanceláře do Kyjeva, uznává, že v žádném případě bychom neměli co do činění s "nelegální deportací, protože nátlak spočíval v 11 letech propagandy v okupovaném vzdělávacím systému". Byli bychom však v závěrečné fázi dlouhého procesu "indoktrinace a militarizace", který by mohl představovat válečný zločin a zločin proti lidskosti. Minulý čtvrtek, den po výpovědi Raševské před Senátem USA, ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec obvinil Rusko z posílání "unesených" ukrajinských dětí do Severní Koreje.
Pouze 1 850 dětí unesených z Ukrajiny se dokázalo vrátit do své země — posledních sedm teprve minulý týden, díky zprostředkování první dámou USA Melanií Trump — po třech a půl letech války. To je nízké číslo ve srovnání například s více než 7 000 válečnými zajatci vyměněnými mezi Kyjevem a Moskvou. Valné shromáždění OSN minulou středu přijalo rezoluci, která požaduje, aby Rusko děti vrátilo, což je stejný požadavek, který ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij zastával v po sobě jdoucích, a dosud neúspěšných, dialogových procesech zaměřených na ukončení nepřátelství.
RCHR lokalizovala 165 ruských indoktrinačních táborů na okupovaných územích na Ukrajině, přímo v Rusku, jeho spojenci v Bělorusku a nyní v Severní Koreji, která v uplynulém roce vyslala vojáky a zbraně Moskvě na podporu velké ofenzívy proti Kyjevu. Je to rostoucí a dobře zavedená struktura kulturní asimilace, která v mnoha případech vrcholí změnou jména, novým identifikačním dokladem a nakonec naturalizací jednotlivce. Za touto sítí údajně stojí ruská komisařka pro práva dětí Maria Lvova-Bělova. Ona a Vladimir Putin čelí zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC) za údajné válečné zločiny.
Tábor Songdowon, postavený v 60. letech s nacionalistickou pompou typickou pro severokorejský režim, je rekreační centrum známé tím, že na svém pozemku poblíž plážového letoviska blízko přístavního města Wonsan ubytovává nezletilé cizince. Loni CNN informovala o svědectví mladého Rusa, který dobrovolně navštívil Songdowon. Mezi aktivity, které upoutaly jeho pozornost, patřilo každodenní čištění soch dynastie Kimů a hraní videoher, při nichž byl Bílý dům vyhozen do povětří.
Raševska svědčila před americkým Senátem, že Jelizavěta a Mychajlo se v táboře Songdowon mimo jiné naučili, jak "zničit japonské vojáky". Setkali se také se severokorejskými veterány, kteří v roce 1968 zaútočili a zajali americkou špionážní loď Pueblo v Japonském moři. "Militarizace a rusifikace způsobují těžká traumata a porušují důstojnost dětí," uvedla Raševska ve Washingtonu. "Konečným cílem," pokračovala právnička emotivně, "je, aby se Ukrajinci navzájem zabíjeli".
Jelizavěta a Mychajlo byli do tábora posláni za odměnu pro svůj "proaktivní" přístup, uvádí RCHR. Vyšetřování jmenuje další ukrajinské děti, včetně některých z okupované Luhanské oblasti, ale není známo, zda byly nakonec vybrány k účasti v programu v Severní Koreji.
Zdroj v angličtině: ZDE
