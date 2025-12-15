V Německu neznámé osoby napadly laserem piloty F-16, když se chystali přistát
Podle příslušníků bezpečnostních složek neznámé osoby namířily silný modrý laser směrem k letadlům, která se připravovala několik kilometrů od základny připravovala k přistání.
První dva incidenty se odehrály 2. prosince, další o týden později. Všechny případy byly mezi 20:00 a 20:30. Navzdory riziku piloti dokázali bezpečně přistát.
Policie zdůraznila, že takové útoky mohou vést k dočasnému oslepení nebo poškození očí, což představuje vážné nebezpečí, zejména u rychlých vojenských letadel.
Německý zákon stanoví trest až 10 let vězení za "nebezpečné rušení leteckého provozu". Vyšetřovatelé se nyní snaží zjistit, zda útočník použil speciální vybavení, ačkoli takové útoky jsou možné i s pomocí konvenčních dálkových laserových ukazovátek.
Letos byly podobné případy již zaznamenány u vojenského letiště poblíž Kolína nad Rýnem, kde byli piloti stíhaček Tornado oslepeni laserem.
Trierská kriminální policie žádá o svědky, kteří by poskytli informace. Podle předběžných údajů všechny laserové paprsky mířily pokaždé ve stejném směru.
Zdroj v němčině: ZDE
