Mezinárodní trestní soud zamítl izraelskou žádost o zastavení vyšetřování válečných zločinů v Gaze
16. 12. 2025
Rozhodnutí přichází uprostřed rostoucího mezinárodního tlaku ohledně humanitárních následků genocidní války Izraele proti Gaze.
Odvolací senát Mezinárodního trestního soudu (ICC) zamítl jednu z izraelských právních námitek, jejímž cílem bylo zastavit vyšetřování izraelských činů v genocidní válce proti palestinskému obyvatelstvu v Gaze, čímž zasadil ránu izraelským snahám o zmaření tohoto případu.
V rozhodnutí vydaném v pondělí soudci odmítli zrušit rozhodnutí nižšího soudu, které umožňuje prokurátorovi ICC vyšetřovat údajné zločiny v izraelské válce proti Gaze po útoku Hamásu na jižní Izrael 7. října 2023.
Toto rozhodnutí otevírá cestu k pokračování vyšetřování situace v Palestině soudem, které vedlo k vydání zatykačů v listopadu loňského roku na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta za údajné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.
Izrael neuznává jurisdikci soudu se sídlem v Haagu a opakovaně popírá, že by se dopustil válečných zločinů v Gaze.
ICC vydal také zatykač na vůdce Hamásu Ibrahima al-Masriho, ale později jej stáhl po důvěryhodných zprávách o jeho smrti.
Odvolání se zaměřilo na to, zda byl žalobce ICC povinen vydat Izraeli nové oznámení před vyšetřováním událostí, které se odehrály po 7. říjnu 2023. Izrael argumentoval, že útok na Gazu po 7. říjnu představoval novou situaci, kterou vyvolalo dalších sedm zemí, včetně Jižní Afriky, Chile a Mexika, které od listopadu 2023 předložily soudu další podněty.
Soudci tento argument zamítli a rozhodli, že původní oznámení vydané v roce 2021 – kdy ICC formálně zahájila vyšetřování údajných zločinů v okupované Palestině – již pokrývalo i pozdější události.
Uvedli, že nové oznámení není nutné, což znamená, že zatykače na Netanjahua a Gallanta zůstávají v platnosti.
Rozhodnutí přichází v době, kdy izraelský útok na Gazu nadále způsobuje devastující škody. Od vstupu příměří v platnost 11. října 2025 bylo podle ministerstva zdravotnictví v Gaze zabito nejméně 391 Palestinců, 1 063 bylo zraněno a bylo nalezeno 632 těl.
