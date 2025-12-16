Vysoké učení kremelského motorismu
16. 12. 2025 / Bohumil Kartous
čas čtení 3 minuty
CEVRO sloužilo převážně jako ódéesácká přípravka a pískoviště pro odložené politiky této strany. Plus nějaké ty fíkové listy, modří už vědí.
Nikdy to nebyla líheň převratných myšlenek, s výše uvedeným se to vylučuje. Nyní se zdá, že tam začali povinně šlukovat zplodiny z dieselu.
Poté, kdy financování z velké části převzal oligarcha Tykač, nám i CEVRO začíná dokazovat, že je připraveno bránit nástupu smrtelně nebezpečného wokeismu, který podle toho pána s peněženkou představuje největší problém současného světa.
Článek, který jsem objevil na Echu a který napsal pan Jarmara, je jen trochu nastavenou poudačkou jako vystřiženou z kremelského slabikáře pro ochránce tradic, rozumu a “demokracie bez přívlastků” (což není demokracie, nýbrž eufemismus pro anokratický hybrid toho času k vidění v Maďarsku či Slovensku).
O čem se v něm poudá?
O tom, že největším nebezpečím pro demokracii v Česku jsou ty mocné neziskovky, které údajně vytváří ve vnitřních útrobách státu jakousi neprostupnou síť, která filtruje a rozhoduje, jakou politiku bude stát vykonávat a jakou ne. Biti jsou na tom ctihodní motoristé a espédisté, neboť nevoní liberálům, kteří neziskovky ovládají a kteří k výkonu své zlé vůle hojně využívají zlých evropských peněz. Právě zlá EU tuto síť, tento deep state, de facto iniciovala a vytvořila. Roztahuje se podle pana Jarmary nejen přes neziskovky, ale i přes vysoké školy.
Nejvíc škod nadělá v oblasti vzdělávání a životního prostředí, kde se podle autora údajně podařilo dokonale ukrást obsah politiky státu a vnutit těmto resortům vysoce škodlivé postoje nikým nevolených wokeistických neziskovek.
Pan Jarmara se pochopitelně nenamáhá s tím, že by cokoliv jakkoliv doložil. To se ve světě konzervativních hodnot zřejmě nenosí. Jediná jmenovaná neziskovka, která zjevně mává celým státem, jsou Evropské hodnoty, a to čistě z toho důvodu, že se hlásí o granty na MZV.
Echo (devadesátek) z nějakého důvodu vybralo jako ilustraci fotku z demonstrace Milionu chvilek, což má být zřejmě další psem vrtící nezisková síla. Pro člověka s určitou znalostí fungování státu a skutečných vnitřních hybných sil je to podobně komická představa, jako teorie ploché Země. Pan Jarmara - politolog - se ale zjevně nestydí.
Tahle konspirační konstrukce není v ničem nová. Je hojně zneužívána dezinformační scénou v Česku jako delegitimizační nástroj proti všemu, od inkluze, přes migraci po Green Deal. Stačí namířit na téma, začít řvát “neziskovky” a “deep state” a zbytek už je vcelku podružný. Adresátova amygdala byla dostatečně podrážděna a to stačí. Mimochodem, podobně obludné manipulace používá Trumpova tlupa v USA při likvidaci federálních úřadů a při útocích na univerzity.
Obecným cílem je útočit na občanskou společnost a akademickou sféru (a nezávislá média) demokratických zemí, jelikož o jejich nezávislost se do značné míry vyspělé demokracie opírají.
Naopak bez nich je možné relativně jednoduše korumpovat, klientelizovat a sloužit vybraným privátním zájmům navzdory těm veřejným. Takový Klausův ráj, řekněme. Nebo třeba kleptokratický syndikát Ruské federace.
Píšu o tom proto, že jsme se zjevně dostali na další level, jelikož tuto trochu nastavenou poudačku vypotil rektor VŠ. Pro médium, které stále (pravděpodobně na věky) drží rating A v hodnocení Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku
Už brzy bude psát kremelsko motoristické teze pro Mafru. Ve stáji pána s peněženkou mají kotce vedle sebe.
364
Diskuse