První "úspěchy" Babišových lidí
16. 12. 2025
Začíná to rychle:
“Extrémní drzost a precedens bez mandátu”— Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) December 15, 2025
To, co se stalo, není diplomatická improvizace. Je to skandál.
Osoba, která není členem vlády České republiky, si svévolně dovolila pověřit slovenského ministra, aby ji zastupoval na jednáních v Evropské unii. Bez mandátu. Bez… pic.twitter.com/muzBuPDAUi
Zájmy ČR bude zítra v Bruselu hájit slovenský ministr Taraba. "Je to přání Filipa Turka, je to domluveno," oznámil Macinka.— NEOVLIVNICZ (@NEOVLIVNICZ) December 15, 2025
Proč se AB nebrání? Taraba je ten, kdo prosazuje, aby Slováci zaplatili miliardy za skládku na Babišových pozemcích v Bratislavě.https://t.co/l4R6Wf8xnq pic.twitter.com/CXrqLXbVP5
