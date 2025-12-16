Jak nás Topolánek zachránil před Putinem aneb Eto vaše dělo
16. 12. 2025 / Boris Cvek
čas čtení < 1 minuta
Zaprvé: Rusku vzkazuje, ať nám sem nepouští toho Lavrova, aby nám říkal, že Rusko chce Českou republiku zpátky. Skvělé, jasné slovo. V Moskvě se určitě chytnou za nos a pošlou nám bezpečnostní záruky. Škoda, že pan Topolánek nevzkáže Putinovi, aby se stáhl z Ukrajiny. Nemusela být válka.
Pak to ale ještě graduje. Topolánek skloňuje Brusel po vzoru prdel a vyzývá Andreje Babiše, aby v Bruselu konečně něco zavetoval. Předpokládám, že pokud v Moskvě poslouchali tu první výzvu, neodešli od přijímačů tak rychle, aby přeslechli tohle.
Putin už měl nepochybně rozepsaný omluvný dopis za Lavrovovy nehoráznosti, ale když tohle slyšel, jistě se zastavil a zamyslel: počkat, oni k nám opravdu chtějí! Kdo chce kam, pomozme mu tam. Eto vaše dělo.
