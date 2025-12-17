Nový dalekohled NASA bude pozorovat tisíce nově objevených kosmických prostor
Pečlivé mapování ukázalo, že jsou rozmístěny po površích obřích kosmických "bublin" o rozloze až několika set milionů světelných let. Uvnitř těchto bublin se nachází jen málo galaxií, takže tyto oblasti se nazývají kosmické prázdnoty. Vesmírný teleskop NASA Nancy Grace Roman umožní měřit tyto prázdnoty s novou přesností, což nám může napovědět o historii expanze vesmíru.
Kosmos se skládá ze tří klíčových složek: běžné hmoty, temné hmoty a temné energie. Gravitace normální a temné hmoty se snaží zpomalit rozpínání vesmíru, zatímco temná energie se staví proti gravitaci, aby urychlila expanzi vesmíru. Povaha temné hmoty i temné energie je v současnosti neznámá. Vědci se je snaží pochopit studiem jejich vlivu na věci, které můžeme pozorovat, například rozložení galaxií ve vesmíru.
Aby zjistili, jak by Roman mohl studovat dutiny mezi galaxiemi, vědci zvažovali jeden možný návrh průzkumu, jednoho ze tří hlavních průzkumů, které teleskop Roman provede. High-Latitude Wide-Area Survey bude odklánět pohled od roviny naší galaxie. Tým zjistil, že tento průzkum by měl být schopen detekovat a měřit desítky tisíc kosmických prázdnot, některé o velikosti pouhých 20 milionů světelných let. Tak velké množství dutin umožní vědcům použít statistické metody k určení, jak jsou jejich pozorované tvary ovlivněny klíčovými složkami vesmíru.
Pro určení skutečných 3D tvarů prázdnot použijí astronomové dva typy dat z Romanu – polohy galaxií na obloze a jejich kosmologický rudý posuv, přičemž ten druhý je určen pomocí spektroskopických dat. Aby astronomové převedli rudý posun na fyzickou vzdálenost, zpracovávají předpokládané informace o složkách vesmíru, včetně síly temné energie a toho, jak se mohla v průběhu času vyvíjet.
Očekává se, že prázdnoty budou mít v průměru kulovitý tvar, protože ve vesmíru neexistuje "preferované" místo nebo směr (tj. vesmír je na velkých škálách homogenní i izotropní). To znamená, že pokud je skládání provedeno správně, výsledný tvar bude dokonale kulatý (nebo sféricky symetrický). Pokud ne, musíme svou představu o charakteru vesmíru upravit.
