Sbohem, demokracie
17. 12. 2025
Hongkongský prodemokratický tábor musí v těchto dnech přijmout dvě bolestivé rány: Nejstarší opoziční strana hlasovala pro své rozpuštění, následované toto pondělí verdiktem o vině mediálního magnáta Jimmyho Laie, který kritizuje Peking. Obě kauzy neúnavně odhalovaly politické podmínky v bývalé britské korunní kolonii.
Fakt, že "Demokratická strana" existovala tak dlouho – i když jen na papíře – je docela překvapivý. Nespočet novin, nevládních organizací a stran muselo v minulosti zavřít své dveře.
Ještě překvapivější je, že členové strany hlasovali pro svůj vlastní odchod. Když se novinář během tiskové konference chtěl zeptat na důvody, setkal se s rozpačitým mlčením. Protože i pojmenování problémů by ohrozilo dříve prodemokratické politiky.
Musíte mít na paměti toto: Politicky umírněná strana, která bojuje za demokratická práva více než tři desetiletí, je nucena kopat si vlastní hrob – a dokonce jí není dovoleno jasně jmenovat politického vraha na pohřbu. Ale osmasedmdesátiletý Jimmy Lai musel na vlastní kůži zažít, co se stane lidem, kteří až příliš sebevědomě adresují své názory čínské centrální vládě. Kvůli článkům kritickým vůči Pekingu, které vyšly v jeho novinách "Apple Daily", Lai pravděpodobně nebude moci na svobodě objímat svého syna po zbytek života.
Osud Jimmyho Laie by měla Evropa velmi těsně sledovat, protože osmasedmdesátiletý muž má také britské občanství. A jeho případ vyvolává nepříjemné otázky: Pokud aplikujete standardy zákona o národní bezpečnosti, za který je nyní Jimmy Lai za mřížemi, pak by tento text také čelil několika sankcím. Kdo se může v takovém politickém klimatu ještě cítit bezpečně?
