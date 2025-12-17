Rusko: Vláda je připravena žít s deficitem rozpočtu do roku 2042
17. 12. 2025
V základním scénáři by deficit v roce 2042 vzrostl na 21,6 bilionu rublů (2,9 % předpokládaného HDP) a v konzervativním scénáři na 54,7 bilionu (8,4 % HDP). Podle vládních projekcí se výdaje v základním scénáři zvýší téměř třikrát – z 42,8 bilionu v roce 2025 na 125,8 bilionu (17 % HDP) v roce 2042. V konzervativní verzi vzrostou na 144,5 bilionu (22,2 % HDP). Současně budou rozpočtové příjmy růst v průměru o 2,1 % ročně, včetně příjmů z ropy a plynu o 3 %. Základní scénář předpokládá, že v roce 2042 budou příjmy činit 104,1 bilionu rublů (14,1 % HDP), zatímco konzervativní scénář bude činit 89,9 bilionu (13,8 % HDP). Současně příjmy z ropy a plynu klesnou ze současných 4 % na 1,9 % HDP. Přitom příjmy z DPH zůstanou na současné úrovni 7,5 % HDP, z daně z příjmu fyzických osob vzrostou o 0,3 % a příjmy z daně z příjmu vzrostou z 1,7 % na 1,8 %. Rubl následně klesne na úroveň 133 rublů za dolar v roce 2042.
Zvýšení výdajů při nedostatečném zvýšení příjmů povede ke zvýšení veřejného dluhu. Podle základní prognózy do roku 2042 vzroste více než šestinásobně, až o 238,5 bilionu rublů (32,2 % HDP) a podle konzervativní prognózy až o 452,9 bilionu (69,4 % HDP). Současně se podle základní prognózy Národní sociální fond zvětší ze současných 13,6 bilionu rublů na 33,2 bilionu rublů do roku 2042, ale vzhledem k HDP klesne z 6,3 na 4,5 %. Konzervativní scénář předpokládá, že fond se za 18 let více než zmenší na polovinu na 6,5 bilionu (1 % HDP).
Prognóza na 18 let nemůže být přesná, protože předpokládá rozšíření rozpočtových parametrů na daný horizont s neznámými makroekonomickými předpoklady, říká Emil Ablajev, odborník z prokremelského thinktanku CMASF. Rozpočet v budoucnu bude ovlivněn mnoha faktory, včetně poptávky po ruském zboží, sankcí, demografie, stavu trhu práce a technologických změn, uvedl Anton Tabach, hlavní ekonom ratingové agentury Expert RA.
Současně vláda vychází z poměrně optimistických očekávání reálného růstu HDP přibližně 3 % ročně, zatímco Banka Ruska odhaduje potenciál na úrovni 2 %, uvedl Valerij Vaisberg, ředitel analytického oddělení Regionální investiční společnosti. Podle něj bude při nižších tempech ekonomického růstu obtížné získat srovnatelné příjmy.
Zdroj v ruštině: ZDE
