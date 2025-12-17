Další palestinské nemluvně zemřelo v Gaze zimou, Izrael nadále blokuje pomoc
17. 12. 2025
Zimní chlad se stává smrtícím, protože Izrael omezuje dovoz stanů, přikrývek a dalších potřeb pro ubytování do zdevastované enklávy.
Podle místních úřadů zemřelo zimou v pásmu Gazy další palestinské nemluvně, zatímco Izrael i přes drsné zimní podmínky nadále omezuje dovoz zásob pro přístřeší a další humanitární pomoci do enklávy.
Palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze v úterý oznámilo, že dvouměsíční dítě, Mohammed Khalil Abu al-Khair, zemřelo den poté, co bylo ošetřeno pro těžkou podchlazení způsobené extrémním chladem, který zasáhl Gazu.
Smrt dítěte přichází v době, kdy byla základní ochrana v Gaze „systematicky rozebrána“ kvůli genocidní válce Izraele proti Palestincům na tomto území.
„Rodiny žijí ve stanech na mokré zemi bez topení, elektřiny nebo dostatečného oblečení,“ řekl Abu Azzoum. „Když jsou zakázány potraviny, palivo, přístřeší a pomoc, chlad se stává absolutně smrtelným.“
Dvouletá válka Izraele zničila více než 80 procent budov v Gaze a donutila stovky tisíc rodin uchýlit se do chatrných stanů nebo přeplněných provizorních přístřešků.
Obrovská bouře, která nedávno zasáhla pásmo, zabila nejméně 11 lidí, když přívalové deště a silný vítr zaplavily stany a způsobily zhroucení poškozených budov.
„Snažíme se sušit dětské oblečení nad ohněm,“ řekla Umm Mohammed Assaliya, palestinská matka, která byla nucena opustit svůj domov.
„Nemají žádné náhradní oblečení. Jsem vyčerpaná. Stan, který jsme dostali, nevydrží zimní podmínky. Potřebujeme deky,“ řekla.
