COVID-19 "zanechává trvalou stopu na lidském mozku"
17. 12. 2025
Výzkumníci z Národního centra pro neuroimunologii a nově vznikající onemocnění (NCNED) na Griffith University použili pokročilé MRI techniky k určení neurologických důsledků COVIDu-19 ve srovnání s těmi, kteří nikdy nebyli nakaženi.
Výzkum poskytl přesvědčivé důkazy, že i při absenci přetrvávajících příznaků může předchozí infekce virem zanechat měřitelný otisk v mozku.
Vědci použili multimodální MRI techniky k prozkoumání oblastí mozku šedou i bílé hmoty, které jsou klíčové pro paměť, kognici a celkové zdraví mozku, a zjistili jasné rozdíly ve všech skupinách účastníků.
MRI identifikoval významné změny v mozkových neurochemikáliích, intenzitě mozkového signálu a struktuře tkání nejen u jedinců s dlouhým COVIDem, ale také u těch, kteří se považovali za plně zotavené.
Změněná mozková tkáň byla spojena se závažností příznaků u osob s dlouhým COVIDem, což naznačuje, že virus může zanechat tichý, trvalý vliv na zdraví mozku.
Zjištění poskytují zásadní poznatky o tom, jak COVID-19 ovlivňuje centrální nervový systém, a mohou pomoci vysvětlit kognitivní problémy, jako s pamětí a soustředěním, které byly hlášeny jak krátce po infekci, tak měsíce či dokonce roky poté.
Zdroj v angličtině: ZDE
