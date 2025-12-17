Arktida zažila rok rekordních teplot, klimatologové varují před „novou definicí zimy“
17. 12. 2025
Arktida zažila rok rekordních teplot a zmenšujícího se mořského ledu, zatímco severní šířky světa pokračují v rychlém přechodu k deštivějšímu a méně ledovému počasí v důsledku klimatické krize, uvedli vědci.
Arktida se otepluje až čtyřikrát rychleji než globální průměr kvůli spalování fosilních paliv a toto dodatečné teplo deformuje „ledničku“ světa – region, který funguje jako klíčový regulátor klimatu pro zbytek planety.
Maximální rozsah mořského ledu v roce 2025 byl nejnižší za 47 let satelitních záznamů, uvedla NOAA ve své výroční zprávě o Arktidě. Jedná se o nejnovější milník v dlouhodobém trendu, kdy nejstarší a nejtlustší led v této oblasti od 80. let 20. století ubývá o více než 95 %, protože Arktida se otepluje a je zde více srážek.
Tento rok byl v Arktidě rekordní z hlediska srážek. Většina z nich však nespadá ve formě sněhu – rozloha sněhové pokrývky v Arktidě je dnes v červnu poloviční oproti stavu před šedesáti lety.
„Tento rok byl nejteplejší v historii a měl nejvyšší srážky v historii – vidět obě tyto věci v jednom roce je pozoruhodné,“ řekl Matthew Langdon Druckenmiller, arktický vědec z Národního centra pro data o sněhu a ledu na Coloradské univerzitě a editor zprávy o Arktidě. „Tento rok opravdu podtrhl to, co nás čeká.“
Vědci jsou překvapeni tím, jak se výjimečné teplo v jiných ročních obdobích, zejména v létě, nyní projevuje i v zimě, což ovlivňuje roční růst mořského ledu v Arktidě v nejchladnějších měsících. V uplynulém měsíci byla rozloha mořského ledu nejnižší v historii, což může předznamenat další snížení maximální rozlohy mořského ledu v příštím roce.
„Dochází k neustálému úbytku mořského ledu a bohužel nyní pozorujeme déšť i v zimě,“ řekl Druckenmiller. „Změny pozorujeme uprostřed zimy, kdy očekáváme, že v Arktidě bude chladno. Celý pojem zima se v Arktidě předefinovává.“
Tyto změny pociťují velmi citelně lidé i divoká zvířata v Arktidě – déšť padající na sníh může zamrznout a vytvořit bariéru, která zvířatům ztěžuje hledání potravy a zároveň způsobuje kluzké a nebezpečné podmínky pro lidi cestující po silnicích. Ústup ledovců může také způsobit potenciálně nebezpečné povodně, jak jsme viděli letos v Juneau na Aljašce.
Ztráta mořského ledu otevírá rozsáhlé oblasti tmavého oceánu, který absorbuje, místo aby odrážel, více tepla, které zvyšuje globální teploty. Zatímco tání mořského ledu samo o sobě nezpůsobuje vzestup mořské hladiny, ztráta pevninských ledovců ano. NOAA uvádí, že obrovský grónský ledový štít ztratil v roce 2025 129 miliard tun ledu. To přispěje ke vzestupu mořské hladiny, který bude ohrožovat pobřežní města po celé generace.
„Vidíme kaskádové dopady oteplování Arktidy,“ řekl Zack Labe, klimatolog z Climate Central. „Pobřežní města nejsou připravena na stoupající hladinu moří, zcela jsme změnili rybolov v Arktidě, což vede ke zvýšení cen mořských plodů. Můžeme poukazovat na Arktidu jako na vzdálené místo, ale změny, které se tam odehrávají, ovlivňují celý svět.“
