Rebranding genocidy
18. 12. 2025
Nejprve šlo o právo Izraele bránit se. Pak přišla válka, i když podle izraelské vojenské zpravodajské databáze 83 procent obětí tvoří civilisté z 2,3 milionu Palestinců v Gaze, žijících pod izraelskou blokádou ze vzduchu, země i moře. Palestinci nemají armádu, letectvo, mechanizované jednotky, tanky, námořnictvo, rakety, těžké dělostřelectvo, flotily zabijáckých dronů, sofistikované sledovací systémy pro mapování všech pohybů, ani spojence, jako jsou Spojené státy, které od 7. října 2023 poskytly Izraeli vojenskou pomoc v hodnotě nejméně 21,7 miliardy dolarů.
Nyní je „příměří“. Samozřejmě, jako obvykle, Izrael dodržel pouze první z 20 podmínek, připomíná držitel Pulitzerovy ceny Chris Hedges.
Izrael propustil přibližně 2 000 palestinských zajatců držených v izraelských věznicích – z nichž 1 700 bylo zadrženo po 7. říjnu – stejně jako vydal přibližně 300 palestinských těl výměnou za navrácení 20 zbývajících izraelských zajatců.
Izrael porušil všechny ostatní podmínky. Shodil dohodu – zprostředkovanou Trumpovou vládou bez účasti Palestinců – ze stolu spolu se všemi ostatními dohodami a mírovými smlouvami týkajícími se Palestinců. Flagrantní izraelské porušování mezinárodních dohod a mezinárodního práva Izrael a jeho spojenci odmítají dodržovat
Mezinárodní trestní soud (ICC) a dvě poradní stanoviska ICJ, stejně jako Úmluva o genocidě a mezinárodní humanitární právo předznamenávají svět, ve kterém je zákonem to, co řeknou nejvyspělejší vojenské země.
„Komplexní plán prezidenta Donalda J. Trumpa na ukončení konfliktu v Gaze“ – v aktu ohromující zrady palestinského lidu byl v listopadu schválen většinou členů Rady bezpečnosti OSN, přičemž Čína a Rusko se zdržely hlasování. Členské státy se distancovaly od Gazy a otočily se zády ke genocidě.
Přijetí rezoluce 2803 (2025), jak píše odborník na Blízký východ Norman Finkelstein, „bylo zároveň odhalením morální neschopnosti a vyhlášením války Gaze. Označení mezinárodního práva za neplatné se sama Rada bezpečnosti prohlásila za neplatnou. Ve vztahu ke Gaze se Rada proměnila ve zločinné spiknutí.“
V další fázi by měl Hamás odevzdat své zbraně a Izrael se stáhnout z Gazy. Ale k těmto dvěma krokům nikdy nedojde. Hamás – spolu s dalšími palestinskými frakcemi – odmítá rezoluci Rady bezpečnosti. Tvrdí, že se odzbrojí, až skončí okupace a bude vytvořen palestinský stát. Premiér Benjamin Netanjahu slíbil, že pokud se Hamás neodzbrojí, bude to provedeno „tvrdými opatřeními“.
„Rada míru“ vedená Trumpem bude údajně spravovat Gazu společně s ozbrojenými žoldáky z mezinárodních stabilizačních sil spojených s Izraelem, ačkoli žádná země se nezdá být ochotná vyslat své vojáky. Trump slibuje riviéru v Gaze, která bude fungovat jako „speciální ekonomická zóna“ – území fungující mimo státní právo a spravované výhradně soukromými investory, jako je charter city v Hondurasu podporované Peterem Thielem. Toho bude dosaženo „dobrovolným “ přesídlením Palestinců – těm, kteří mají to štěstí, že vlastní půdu, budou nabídnuty digitální tokeny jako náhrada. Trump prohlašuje, že USA „převezmou kontrolu nad pásmem Gazy“ a „budou jej vlastnit“. Jedná se o návrat k vládě místokrálů – i když zjevně ne k nenáviděnému Tony Blairovi. Palestinci budou - což je jeden z nejabsurdnějších bodů plánu - „deradikalizováni“ svými novými koloniálními pány.
Ale tyto fantazie se nikdy neuskuteční. Izrael ví, co chce v Gaze dělat, a ví, že žádný národ nezasáhne. Palestinci budou bojovat o přežití v primitivních a nelidských podmínkách. Budou, jako už tolikrát v minulosti, zrazeni.
Genocida neskončila. Ano, tempo se zpomalilo. Ale záměr zůstává nezměněn. Je to zabíjení jak ve zpomaleném filmu. Denní počty mrtvých a zraněných – s rostoucím počtem nemocných a umírajících na chlad a déšť – se nepočítají na stovky, ale na desítky.
V prosinci bylo do Gazy povoleno v průměru 140 nákladních vozů s humanitární pomocí denně – namísto slíbených 600 – aby Palestinci zůstali na pokraji hladomoru. V říjnu bylo podle UNICEF diagnostikováno u přibližně 9 300 dětí v Gaze mladších pěti let těžkou akutní podvýživou. Izrael otevřel hraniční přechod do Egypta v Rafáhu, ale pouze pro Palestince opouštějící Gazu. Není otevřen pro ty, kteří se chtějí vrátit do Gazy, jak stanoví dohoda. Izrael zabral asi 58 procent Gazy a neustále posouvá svou demarkační linii – známou jako „žlutá linie“ – aby rozšířil svou okupaci. Palestinci, kteří překročí tuto svévolnou linii – která se neustále posouvá a je špatně označená, pokud je vůbec označená – jsou zastřeleni nebo vyhozeni do vzduchu, – i když jsou to děti. Palestinci jsou nacpáni do zmenšujícího se, zapáchajícího a přeplněného koncentračního tábora, dokud nebudou deportováni.
Vzkaz, který genocida vysílá zbytku světa, kde více než miliarda lidí žije za méně než jeden dolar denně, je jednoznačný: Máme všechno a pokud se nám to pokusíte vzít, zabijeme vás.
Toto je nový světový řád. Bude vypadat jako Gaza. Koncentrační tábory. Hladovění. Zničení infrastruktury a občanské společnosti. Masové vraždění. Hromadné sledování. Popravy. Mučení, včetně bití, elektrických šoků, waterboardingu, znásilňování, veřejného ponižování, odepírání jídla a lékařské péče, které jsou běžně používány na Palestincích v izraelských věznicích. Epidemie. Nemoci. Masové hroby, kde jsou mrtvoly naházeny buldozery do neoznačených jam a kde jsou těla vykopávána a roztrhávána smečkami hladových divokých psů. Náš osud není Šangri-La, kterou prodávají naivní veřejnosti pošetilí akademici jako Stephen Pinker. Náš osud je vyhynutí. Nejen individuální vyhynutí – které se naše konzumní společnost zuřivě snaží skrýt tím, že prodává fantazii o věčném mládí – ale hromadné vyhynutí, protože teploty stoupají a činí planetu neobyvatelnou. Pokud si myslíte, že lidský druh bude na ekocidu reagovat racionálně, jste žalostně mimo realitu lidské přirozenosti. Musíte studovat Gazu. A historii.
Pokud žijete na severní polokouli, budete mít možnost nahlédnout do této hrůzy, ale pomalu se tato hrůza, jak se klima hroutí, přesune k nám domů a většinu z nás promění v Palestince. Vzhledem k naší spoluúčasti na genocidě je to to, co si zasloužíme.
Když se impéria cítí ohrožena, vždy sáhnou po genocidě. Zeptejte se obětí španělských dobyvatelů. Zeptejte se původních Američanů. Zeptejte se Hererů a Namů. Zeptejte se Arménů. Zeptejte se přeživších z Hirošimy nebo Nagasaki. Zeptejte se Indů, kteří přežili hladomor v Bengálsku, nebo Kikujů, kteří povstali proti britským kolonizátorům v Keni. Klimatické uprchlíky čeká stejný osud.
Toto není konec noční můry. Je to začátek.
Celý text v anglickém originále ZDE
