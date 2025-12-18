Trump vyhlašuje úplnou a totální blokádu sankcionovaných ropných tankerů vplouvajících do Venezuely i těch, které z ní vyplouvají
18. 12. 2025
Americký prezident DonaldTrump v úterý na Truth Social zveřejnil příspěvek, ve kterém vyhlásil „úplnou a totální blokádu“ všech „sankcionovaných ropných tankerů“ vplouvajících do Venezuely nebo z ní vyplouvajících, přičemž jeho vláda pokračuje v agresivních opatřeních proti této zemi s cílem svrhnout prezidenta Nicoláse Madura, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.
„Venezuela je zcela obklopena největší armádou, jaká kdy byla v historii Jižní Ameriky sestavena. Bude se dále rozšiřovat a šok, který jí způsobí, ještě dosud nezažila,“ uvedl Trump ve svém příspěvku, který přichází dříve než týden poté, co americké síly zadržely a zabavily tanker u pobřeží Venezuely.
Prezident uvedl, že blokáda, která je podle mezinárodního práva obecně považována za válečný akt, bude pokračovat, dokud Venezuela „nevrátí“ svou ropu a půdu Spojeným státům, a zdůraznil, že obrovské zásoby ropy Venezuely, největší na světě, jsou hlavním motivem Trumpových snah o změnu režimu.
„Dokud nevrátí Spojeným státům americkým veškerou ropu, půdu a další aktiva, která nám dříve ukradli,“ napsal Trump. Prezident zřejmě odkazuje na znárodnění ropných projektů za vlády Huga Cháveze, Madurova předchůdce, který donutil zahraniční projekty, aby se přeměnily na společné podniky, v nichž venezuelská státní ropná společnost PDVSA držela většinový podíl.
Některé západní ropné společnosti Chávezovy podmínky přijaly, včetně americké firmy Chevron, která ve Venezuele působí dodnes, zatímco jiné dohodu odmítly – zejména ExxonMobil – opustily zemi a zažalovaly venezuelskou vládu v mezinárodním arbitrážním řízení kvůli vyvlastnění. Ropa však zůstává majetkem venezuelského státu a není jasné, co Trump myslí tím, když tvrdí, že venezuelská „země“ byla ukradena USA.
Trump také tvrdil, že Madurova vláda je „zahraniční teroristickou organizací“ (FTO), přičemž odkazoval na to, že jeho administrativa označila neexistující kartel zvaný „Kartel sluncí“ za FTO a tvrdila, že Maduro je jeho vůdcem.
Termín Kartel sluncí, nebo Cartel de los Soles, byl poprvé použit na počátku 90. let k popisu venezuelských generálů s insigniemi slunce na uniformách, kteří byli zapojeni do obchodu s kokainem a kteří ve skutečnosti v té době spolupracovali s CIA.
Dnes se termín Kartel sluncí používá k popisu sítě venezuelských úředníků, kteří jsou údajně zapojeni do obchodu s drogami, ale jako strukturovaná organizace neexistuje. Bez ohledu na fakta se zdá, že Trumpova administrativa je připravena použít neexistující kartel jako záminku k zahájení války.
Ve svém příspěvku Trump také obvinil venezuelskou vládu, že během Bidenovy administrativy posílala do USA „nelegální přistěhovalce a zločince“, přičemž zároveň uznal, že Maduro spolupracuje s USA na deportačních letech, když řekl, že „jsou tito lidé rychle vraceni do Venezuely“.
Trump svůj příspěvek uzavřel slovy: „Amerika nedovolí zločincům, teroristům ani jiným zemím, aby okrádali, ohrožovali nebo poškozovali náš národ, a stejně tak nedovolí nepřátelskému režimu, aby nám bral ropu, půdu nebo jakákoli jiná aktiva, která musí být okamžitě vrácena Spojeným státům.“
Celý text v angličtině ZDE
Diskuse