Průzkum: většina republikánů je pro ukončení americké pomoci Izraeli
18. 12. 2025
Nový průzkum ukazuje, že základna Republikánské strany je unavená financováním zásilek zbraní do Izraele.
Podle nového průzkumu YouGov a IMEU Policy Project se většina republikánů staví proti prodloužení dohody, která by v příštích deseti letech poskytla Izraeli zbraně v hodnotě 38 miliard dolarů financované USA.
Zatímco 35 % republikánů by dohodu obnovilo, 42 % by raději vidělo její vypršení. Podpora zrušení dohody je obzvláště vysoká mezi republikány ve věku 18 až 44 let, kde 53 % respondentů požaduje ukončení balíčků pomoci, uvádí Connor Echols.
Průzkum přichází v důležitém okamžiku. Trumpova vláda rozhoduje o tom, zda prodloužit nejnovější memorandum o porozumění mezi USA a Izraelem ohledně vojenské pomoci, jehož platnost vyprší v roce 2028. Výsledky naznačují, že čisté prodloužení dohody by mohlo vyvolat značnou negativní reakci na pravici, zejména mezi mladšími republikány.
YouGov a IMEU provedly v polovině listopadu průzkum, který zahrnoval vzorek 1 287 republikánských voličů.
Zprávy naznačují, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu chce, aby příští memorandum o porozumění platilo 20 let namísto obvyklých 10 let. Průzkum však ukazuje, že tento nápad by byl ještě méně populární mezi republikány, včetně starších členů GOP, přičemž 40 % respondentů starších 45 let uvedlo, že by takovou dohodu odmítli.
To nutně neznamená, že se základna Republikánské strany najednou obrátila proti Izraeli jako celku. Stále více proizraelských republikánů se domnívá, že pokračující pomoc USA přináší více problémů než užitku, částečně proto, že poskytuje silnou munici izraelským skeptikům ve Washingtonu, kteří často kritizují použití zbraní financovaných USA.
Průzkum naznačuje, že republikánští voliči se zajímají především o to, kdo za zbraně platí. Padesát jedna procent republikánů uvedlo, že podporuje prodej zbraní Izraeli, ale tento počet klesá na 38 %, pokud náklady hradí američtí daňoví poplatníci.
Podpora poskytování zbraní Izraeli také silně korelovala se sledovaností Fox News. Mezi diváky Foxu 53 % podporuje zasílání další vojenské pomoci Izraeli financované z peněz daňových poplatníků. Mezi diváky, kteří Fox nesledují, je pouze 23 % pro zasílání další pomoci financované daňovými poplatníky, zatímco 41 % je proti.
Navzdory rostoucím rozporům na pravici ohledně Izraele se republikáni v jedné věci široce shodují: USA by měly provést nezávislé vyšetřování vražd amerických civilistů izraelskou armádou a izraelskými osadníky. Pětapadesát procent respondentů takové vyšetřování podpořilo, pouze 15 % respondentů bylo proti, přičemž rozdíly mezi věkovými skupinami byly minimální.
Celý článek v angličtině ZDE
