S těmito lidmi se druží Česká republika
18. 12. 2025
čas čtení < 1 minuta
Izraelské síly zadržely 5 palestinských dětí – na žádost izraelských osadníků. Jaký byl jejich zločin? Sbírali divokou zeleninu. Mladý chlapec, který se v čase 0:15 pokouší zachránit svého kamaráda, projevuje větší odvahu než celá mezinárodní komunita. Hanba nám všem.
Israeli forces detained 5 Palestinian kids - at the request of Israeli settlers. Their crime? Gathering wild vegetables.— Trita Parsi (@tparsi) December 17, 2025
The young boy who tries to save his friend at 0:15 shows more courage than the entire international community.
Shame on all of us.
(per @RamAbdu) pic.twitter.com/Gx8VfacQbW
