S těmito lidmi se druží Česká republika

18. 12. 2025

čas čtení < 1 minuta

Izraelské síly zadržely 5 palestinských dětí – na žádost izraelských osadníků. Jaký byl jejich zločin? Sbírali divokou zeleninu. Mladý chlapec, který se v čase 0:15 pokouší zachránit svého kamaráda, projevuje větší odvahu než celá mezinárodní komunita. Hanba nám všem.



0
Vytisknout
659

Diskuse

Obsah vydání | 18. 12. 2025