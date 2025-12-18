Válka mezi Ruskem a Ukrajinou: EU pořádá klíčový summit, aby posílila pozici Kyjeva
18. 12. 2025
Polský premiér říká, že EU stojí před volbou: „peníze dnes nebo krev zítra“
Polský premiér Donald Tusk před zasedáním v Bruselu novinářům řekl, že evropské členské státy stojí před rozhodnutím.
„Nyní máme jednoduchou volbu – buď peníze dnes, nebo krev zítra,“ řekl Tusk. „A nemluvím jen o Ukrajině, mluvím o Evropě. A toto rozhodnutí musíme učinit my a pouze my. Myslím, že všichni evropští lídři se konečně musí této příležitosti chopit.“
Zatím žádné známky řešení financování Ukrajiny: švédský premiér
Švédský premiér Ulf Kristersson popsal dnešní setkání jako nejdůležitější summit EU od plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022, ale uvedl, že zatím nejsou žádné známky řešení financování.
„Zůstanu tu celou noc, pokud to bude nutné, abychom našli řešení,“ řekl novinářům před summitem.
Premiér uvedl, že je mnohem lepší použít ruské prostředky než peníze EU, a dodal, že doufá, že lídři najdou „technická řešení“, která by mohla pomoci přesvědčit Belgii, aby podpořila myšlenku čerpání zmrazených ruských prostředků.
Moskva může zvážit zabavení evropských aktiv v Rusku
Rusko se nehodlá vzdát svých zmrazených aktiv. Je si plně vědomo, že řada evropských zemí trvá na využití ruských zahraničních aktiv k financování Kyjeva na příští dva roky, ale že jednání uvízla na mrtvém bodě.
Proti tomuto rozhodnutí se staví sedm zemí, především Belgie, kde jsou tato aktiva zmrazena. Pokud bude rozhodnutí přijato, Rusko může zvážit zabavení evropských aktiv v Rusku ve stejné výši.
Většina z nich však patří soukromým podnikům, nikoli vládám, a analytici se shodují, že jakékoli zabavení aktiv by vážně poškodilo investiční atraktivitu na obou stranách.
Mezitím ruská centrální banka oznámila, že podává žalobu proti depozitáři Euroclear v Belgii. Putin slíbil, že bude pokračovat v boji, pokud nebudou respektovány ruské zájmy.
Ukrajina čelí existenční hrozbě, zatímco lídři EU se scházejí k hlasování
Ukrajina čelí reálným hrozbám ve všech svých městech a dnes později také existenční hrozbě, protože lídři EU se scházejí, aby hlasovali o půjčce, která by byla zajištěna zmrazenými ruskými aktivy v hodnotě miliard dolarů.
Ukrajinci se potýkají s obavami o své příbuzné na frontě a s nedostatkem topení, ale také se zabývají svými osobními financemi a obavami o schopnost své země přečkat další zimu v konfliktu.
Financování by mohlo být klíčové pro obranu ukrajinských frontových linií a výplatu vojenského personálu. Pro rozpočet na příští rok se však již předpovídají významné schodky, takže peníze by mohly také podpořit důchodce a posílit ukrajinskou ekonomiku.
Orbán říká, že rozhodnutí o zmrazených ruských aktivech neprojde
Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že plán Evropské unie použít zmrazená ruská aktiva k financování Ukrajiny je „mrtvý“, protože proti němu existuje blokující menšina.
Při příjezdu na summit EU v Bruselu Orbán také novinářům řekl, že financování Ukrajiny ze společné půjčky EU je pro Maďarsko nepřijatelné.
Merz říká, že EU může dosáhnout kompromisu ohledně využití zmrazených ruských aktiv
Německý kancléř Friedrich Merz vyjádřil přesvědčení, že je možné dosáhnout dohody o využití zmrazených ruských aktiv k financování potřeb Ukrajiny.
„Mám dojem, že se můžeme dohodnout. Chápu obavy některých členských států, zejména belgické vlády, ale doufám, že je můžeme společně vyřešit,“ řekl Merz novinářům před summitem EU v Bruselu.
Ukrajina hlásí těžké pozemní boje uprostřed ruských leteckých útoků
Zde jsou hlavní body z nejnovější operační zprávy ukrajinské armády z dnešního rána, která hlásí 134 bojových střetů za poslední den:
Ruské síly provedly 42 leteckých útoků na ukrajinské území a shodily 136 řízených leteckých bomb.
Nasadily 4 855 sebevražedných dronů a provedly 3 869 dělostřeleckých útoků, z toho 118 pomocí raketometů.
Ukrajinští vojáci vyřadili z provozu pět tanků, 27 dělostřeleckých systémů, dva raketomety, protivzdušný systém, 330 dronů a 119 kusů motorových vozidel.
Bojové střety byly zaznamenány mimo jiné v Kupjansku, Lymanu, Slovjansku a Alexandrovsku.
Ukrajinské drony zabily tři lidi v ruském Rostovském regionu
Tři lidé, včetně dvou členů posádky nákladní lodi, byli zabiti při nočních útocích ukrajinských dronů na ruský přístav Rostov na Donu a město Batajsk v jižním Rostovském regionu.
Místní guvernér Jurij Sljusar napsal na svém kanálu v aplikaci Telegram, že požár byl uhašen. Šéf Rostova na Donu Alexander Skrjabin dříve uvedl, že se podařilo zabránit úniku ropných produktů.
Ruský prezident Vladimir Putin pohrozil, že „odřízne Ukrajinu od moře“ poté, co útoky Kyjeva poškodily tři tankery „stínové flotily“ směřující do Ruska, aby tam vyvezly ropu na začátku tohoto měsíce.
Von der Leyenová z EU říká, že musí být dosaženo dohody o financování Ukrajiny
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před summitem v Bruselu zdůraznila novinářům, že je nutné dosáhnout dohody.
„Neopustím radu, dokud nebude nalezeno řešení financování Ukrajiny,“ řekla.
Von der Leyenová dodala, že „plně“ podporuje Belgii, která usiluje o ujištění, že ostatní členské státy souhlasí s rozdělením finančního rizika spojeného s uvolněním ruských aktiv.
Belgický premiér říká, že zatím nejsou dostatečné záruky pro dosažení dohody o Ukrajině
Belgický premiér Bart De Wever řekl parlamentu, že návrhy Evropské unie na financování Ukrajiny v letech 2026 a 2027, které mají pomoci zemi v boji proti ruské agresi, zatím nenabízejí dostatečné záruky, aby je Brusel přijal.
Dodal, že Belgie nemůže být flexibilní, pokud jde o potřebu záruk od ostatních členských států EU, protože absolutně potřebuje ochranu před jakoukoli ruskou protiakcí.
Rusko tvrdí, že sestřelilo 47 ukrajinských dronů
Ruské ministerstvo obrany uvádí, že jeho síly zničily 47 ukrajinských bezpilotních letadel od půlnoci do časného rána.
Z toho bylo 31 dronů sestřeleno nad územím Brjansku, pět nad vodami Černého moře, čtyři nad anektovaným Krymem, čtyři nad Belgorodem a tři nad Rostovskou oblastí.
O čem budou diskutovat lídři EU?
Nejžhavějším tématem bude plán na poskytnutí financování Ukrajině prostřednictvím uvolnění zmrazených ruských státních aktiv jako půjčky, kterou by Kyjev musel splatit pouze v případě, že Rusko po válce poskytne reparace.
Belgie, kde je uloženo přibližně 185 miliard eur (217 miliard dolarů) z celkových 210 miliard eur (247 miliard dolarů) ruských aktiv zmrazených v EU, však tento plán odmítá s odkazem na právní a finanční rizika.
Belgický premiér Bart De Wever požaduje od ostatních zemí EU právně závazné a bezpodmínečné záruky pokrývající celou částku úvěru, jakož i ochranu před případnými nároky na náhradu škody.
Úředníci EU tvrdí, že se snažili belgické obavy rozptýlit a že díky několika úrovním ochrany – včetně záruk od ostatních členských států – jsou rizika minimální.
K schválení půjčky je zapotřebí tzv. kvalifikovaná většina – alespoň 15 z 27 států EU, které představují 65 % obyvatelstva bloku –, ale je nepravděpodobné, že by ostatní země EU byly ochotny přehlasovat Belgii.
Očekává se, že jednání budou trvat déle, než bylo plánováno, a lídři EU pravděpodobně zůstanou v belgickém hlavním městě až do pátku.
Lídři EU se sejdou na rozhodujícím summitu o financování Ukrajiny
Lídři Evropské unie se sejdou v Bruselu, aby se dohodli na financování ekonomických a vojenských potřeb Ukrajiny v příštích letech, zatímco válka Ruska se blíží ke čtyřletému výročí
Klíčový hráč Belgie je pod tlakem, aby upustila od svého odporu k plánu čerpat asi 210 miliard eur (246,4 miliardy dolarů) z aktiv ruské centrální banky zmrazených v bloku.
„Pokud se nám to nepodaří, bude schopnost Evropské unie jednat na dlouhé roky vážně poškozena,“ varoval tento týden německý kancléř Friedrich Merz.
„Ukážeme světu, že nejsme schopni držet pohromadě a jednat v tak klíčovém okamžiku naší historie.“
Plán EU na získání finančních prostředků vyžaduje jednomyslný souhlas všech 27 lídrů EU, ale Maďarsko jej vyloučilo.
Na východní Ukrajině pokračují boje na frontové linii, mimo jiné v Kupjansku, kde Kyjev tvrdí, že jeho jednotky mají 90% kontrolu, což Rusko popírá.
