Sky News: Jak Rusko klame Jihoafričany a vtahuje je do války proti Ukrajině
19. 12. 2025
Novináři Sky News zkoumali příběh Jihoafričana Bonganiho (jméno změněno z bezpečnostních důvodů), jehož starší bratr byl podle něj vylákán bojovat na straně Ruska. Odjel do Ruské federace s tím, že se bude učit na příslušníka ostrahy. S ním bylo nejméně 16 Jihoafričanů. Podle Sky News po podpisu smlouvy v ruštině "byl jejich osud rozhodnut".
"Pro ně je to sebevražedná mise, protože nikdy neabsolvovali vojenský výcvik," říká Bongani.
Podle něj začaly problémy, když byli muži převezeni z Ruska na Ukrajinu a ptali se: "Lidi, kam jdeme, vždy jsme tu studovat?" - "O školení nic nevíme – víme jen, že jste podepsali smlouvu. Teď posloucháte nás – ruskou armádu."
Sky News uvádí, že její novináři viděli bolestivé SOS videozprávy od jihoafrických mužů, kteří popisovali, jak byli "uvězněni" a posláni na frontu na Ukrajině. V jednom z videí muž v uniformě podrobně popisuje okamžik, kdy podepsali smlouvy. Tvrdí, že Duduzile Zuma-Sambudla je tlačila k podpisu smluv, které je stály život.
Podle něj muži odmítli podepsat smluvní formuláře, protože byly napsány rusky, takže jim nerozuměli. Proto požádali o tlumočníka, avšak Rusové řekli, že "žádná souvislost neexistuje". Pak přišla Zuma-Sambudla a řekla, že půjde stejnou cestou jako muži, ale výcvik bude probíhat jinde.
"Ano, dohodli jsme se. Podepsali jsme formuláře, protože této ženě, Duduzile, důvěřujeme," řekl.
Sky News také uvedla, že byla svědky dalšího případu údajného náboru žoldáků. Pět podezřelých bylo předvedeno k soudu v Kempton Parku poté, co byli zatčeni při pokusu o odlet z letiště v Johannesburgu. Údajně měli být posláni do Ruska. Nejmladší z nich má teprve 21 let. Soud podezřelé propustil na kauci.
Mluvčí jednotky Hawks, která se zabývá zločiny proti státu, Katlego Mogale, uvedl, že nevylučují možnost zatčení dalších podezřelých.
