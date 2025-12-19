Představujeme protikorupční priority české kanceláře Transparency International na roky 2026/2027
19. 12. 2025
Česká kancelář nevládní protikorupční organizace Transparency International (TI) představuje 6 strategických priorit pro nadcházející roky 2026 a 2027. Česko dlouhodobě nedostatečně řeší omezování korupce. Historicky žádná z vlád napříč politickým spektrem neměla odvahu a vůli prosadit dlouhodobou efektivní strategii zaměřující se na tuto problematiku. Proto TI představuje recept kombinující legislativní a systémové změny podporující vyšší politickou integritu a nezávislost veřejných institucí.
