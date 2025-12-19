Šéfka kanceláře Bílého domu: Trump v soukromých rozhovorech vyjádřil pochybnosti, že Putin chce mír

19. 12. 2025

čas čtení 1 minuta
Americký prezident Donald Trump soukromě řekl, že Vladimir Putin nechce, aby válka na Ukrajině skončila, dokud ji zcela neobsadí. Šéfka kanceláře Bílého domu Susie Wiles to řekla v rozhovoru pro Vanity Fair, který byl zveřejněn 16. prosince.

Podle ní Trump na setkání ve Finsku v roce 2018 projevil náklonnost a důvěru k Putinovi, když byl dotázán, zda věří v nezapojení Moskvy do amerických voleb v roce 2016.

"Když jsem to sledovala z dálky v Helsinkách, myslela jsem si, že mezi nimi je opravdové přátelství nebo alespoň obdiv. Ale během telefonických rozhovorů s Putinem bylo vše velmi nejasné. Některé byly přátelské, některé ne," řekla.

V současném týmu Bílého domu neexistuje shoda ohledně konečných cílů, kvůli kterým hlava Ruské federace vede válku na Ukrajině, tvrdí Wiles. Trump podle jejího názoru "nevěří", že Putin "bude spokojen s Doněckou oblastí".

"Soukromě tomu Trump nevěřil. Nevěří, že Putin chce mír. Donald Trump věří, že Putin chce celou Ukrajinu," řekla šéfka kanceláře Bílého domu v rozhovoru, který byl nahráván během celého roku.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
392

Diskuse

Obsah vydání | 19. 12. 2025