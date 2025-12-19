Šéfka kanceláře Bílého domu: Trump v soukromých rozhovorech vyjádřil pochybnosti, že Putin chce mír
19. 12. 2025
Podle ní Trump na setkání ve Finsku v roce 2018 projevil náklonnost a důvěru k Putinovi, když byl dotázán, zda věří v nezapojení Moskvy do amerických voleb v roce 2016.
"Když jsem to sledovala z dálky v Helsinkách, myslela jsem si, že mezi nimi je opravdové přátelství nebo alespoň obdiv. Ale během telefonických rozhovorů s Putinem bylo vše velmi nejasné. Některé byly přátelské, některé ne," řekla.
V současném týmu Bílého domu neexistuje shoda ohledně konečných cílů, kvůli kterým hlava Ruské federace vede válku na Ukrajině, tvrdí Wiles. Trump podle jejího názoru "nevěří", že Putin "bude spokojen s Doněckou oblastí".
"Soukromě tomu Trump nevěřil. Nevěří, že Putin chce mír. Donald Trump věří, že Putin chce celou Ukrajinu," řekla šéfka kanceláře Bílého domu v rozhovoru, který byl nahráván během celého roku.
