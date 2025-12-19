Estonsko oznámilo průnik ruských pohraničníků na své území
19. 12. 2025
Podle estonské policie a pohraniční stráže došlo k incidentu ráno poblíž pohraniční vesnice Vasknarva.
"Byl zaznamenán pohyb vznášedla s ruskými pohraničníky podél řeky Narvy v oblasti vlnolamu Vasknarva. Loď se zastavila poblíž, poté tři pohraničníci vystoupili na břeh a šli pěšky. Během těchto akcí překročili dočasnou kontrolní linii z Ruska směrem na Estonsko. Později se pohraničníci vrátili k vznášedlu a odpluli zpět směrem k ruskému pobřeží," uvedlo ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení.
Vedoucí Úřadu pohraniční stráže východní prefektury, Eerik Purgel, uvedl, že na incident na hranici reagovalo několik estonských pohraničních hlídek.
"Incident byl zaznamenán pomocí sledovacích prostředků a byla také provedena předběžná inspekce vlnolamu. Byl navázán oficiální kontakt s hraničním zástupcem Ruské federace za účelem poskytnutí vysvětlení," uvedl Purgel.
V souvislosti s incidentem zesílila Východní prefektura Estonska hlídky v pohraničním úseku. Kromě toho ve čtvrtek proběhlo setkání hraničních zástupců Estonska a Ruské federace, během kterého estonská strana požadovala oficiální vysvětlení. A ministerstvo zahraničí si předvolalo chargé d'affaires ruské ambasády.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse