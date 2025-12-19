Američtí televizní satirici o Trumpově projevu:„Překvapivá epizoda pořadu The Worst Wing v hlavním vysílacím čase“
19. 12. 2025
Moderátoři večerních amerických televizních talk show rekapitulovali Trumpův celonárodní projev a další postřehy z rozhovoru s šéfkou jeho štábu Susie Wilesovou.
Moderátoři nočních talk show diskutovali – nebo ignorovali – překvapivý primetime projev Donalda Trumpa a dále se zabývali výbušným novým rozhovorem s šéfkou štábu Bílého domu Susie Wilesovou.
Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel zahájil svou středeční večerníshow uznáním prezidentova celonárodního projevu v 21:00 východního času, známého také jako „překvapivá primetime epizoda The Worst Wing dnes večer na všech kanálech“.
Trump oznámil teprve v úterý, že během finále sezóny Survivor a The Floor přednese improvizovaný projev u krbu. „Je divné si představit, že kdyby se pár států rozhodlo jinak, moderoval by jeden z těchto pořadů,“ žertoval Kimmel. „Trump by neměl předbíhat The Floor. Měl by ho vytírat.“
V příspěvku na Truth Social, který tuto řeč propagoval – téma neznámé – Trump slíbil: „Byl tohle pro naši zemi skvělý rok a TO NEJLEPŠÍ JEŠTĚ PŘED NÁMI!“
„Souhlasím – Epsteinovy spisy mají být zveřejněny v pátek,“ žertoval Kimmel. „V podstatě dnešní projev byl jeho obhajobou. Bylo to úvodní prohlášení.
„Je opravdu úžasné, že tenhle blázen je prezidentem.“
V dalších zprávách o Trumpovi prezident nedávno odhalil novou „prezidentskou síň slávy“ v Bílém domě, kde jsou vystaveny vysoce politizované plakety nabízející MAGA interpretaci historie: že Barack Obama schválil „‚nedostupný‘ zákon o zdravotní péči“ a byl „jednou z nejkontroverznějších politických osobností v americké historii“; že Joe Biden, zastoupený pouze autopenem, byl „ovládán svými radikálně levicovými poradci“; a že Ronald Reagan byl „fanouškem prezidenta Donalda J. Trumpa dlouho před historickou kandidaturou prezidenta Trumpa do Bílého domu“.
Reagan, jak připomněl Kimmel, zemřel v roce 2004 a deset let předtím mu byla diagnostikována Alzheimerova choroba. „Koho přesně byl fanouškem? Trumpových reklam na Pizza Hut?“ divil se Kimmel. „Jaký to smutný člověk. Hluboko uvnitř, hluboko v jámě, kde by měla být jeho duše, v té nádobě, kde se hromadí všechny nestrávené kuřecí kosti a neznačkové léky Sudafed, ví, že ho nikdo nerespektuje. Ví, že všichni od něj jen něco chtějí. A ví, že se mu celý svět směje a že jeho mozek a obličej jsou jako zmrzlina, která se rozpouští na chodníku.
„Je třeba být zvláštním druhem šílence, aby se jeho urážky zvěčnily v bronzu,“ uzavřel. „Můžeme prosím tohoto muže umístit do nějakého domova, než úplně zničí ten, ve kterém je teď?“
Stephen Colbert
V pořadu Late Show se Stephen Colbert snažil ze všech sil vyhnout se rozhovoru o „starém dědečkovi, který blábolí o západu slunce“ v 21 hodin
„Mluvili jsme o tom, že dnes večer budeme vysílat živě, abychom pokryli ten projev,“ řekl divákům ve studiu, ale nakonec se rozhodl, že to neudělají, „protože – a jen abych vám trochu poodhalil zákulisí showbyznysu – museli bychom se na to dívat. A já to už nechci dělat.“
Colbertovi se nelíbilo, že Trump oznámil projev „z ničeho nic“ se slibem, že „to nejlepší teprve přijde!“
„OK ... je to trochu zmatený signál, oznámit mimořádný národní projev, protože všechno jde skvěle,“ řekl Colbert. „Je to jako když ti zavolá máma a řekne: ‚Ahoj zlato, vím, že máš práci, ale mohl bys zítra přiletět? Protože tvůj táta … se má skvěle!‘
„Pro televizní stanice je opravdu velká věc, když tak narychlo přenechají své vysílací časy v hlavním vysílacím čase,“ dodal, „zejména proto, že tady na CBS jeho projev v 21:00 přerušil tříhodinové finále sezóny Survivor. Pokud to není poslední úkol – ‚Survivorové, vydrželi jste hlad, extrémní horko a jedovaté hady. Ale jako poslední úkol musíte poslouchat hořkého starého muže, jak mluví o tanečním sále.‘“
Seth Meyers
A v pořadu Late Night se Seth Meyers podíval na Bílý dům v režimu „omezení škod“ poté, co šéfka personálu Susie Wiles poskytla sérii velmi upřímných rozhovorů pro Vanity Fair.
Wilesová mimo jiné řekla, že Trump má „osobnost alkoholika“, označila JD Vance za „desetiletého konspiračního teoretika“ a Elona Muska nazvala „známým uživatelem ketaminu“.
Meyers prohlásil, že je „divné“ a „v mnoha ohledech nepřekvapivé“, že Wilesová takové věci řekla, kromě toho, že nadále pracuje v Bílém domě. „Řekla, že prezident, pro kterého v současné době pracuje, se chová jako alkoholik, viceprezident je konspirační teoretik a nejpravděpodobnějším vysvětlením blábolů nejbohatšího muže na Zemi je to, že bere drogy,“ zasmál se Meyers.
Wilesová také obhajovala Trumpovo přátelství s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem, protože byli „mladí, víte, tak nějak mladí, svobodní, jakkoli – vím, že je to zastaralé slovo, ale tak nějak mladí, svobodní playboyové“.
„Nemyslel jsem si, že je možné Trumpův vztah s Epsteinem vykreslit ještě hůře, ale Susie Wilesová to dokázala,“ řekl Meyers. „Trumpovi nepomáháte, když říkáte, že on a Epstein byli spolu playboyové. To je jako říkat: ‚Jo, byl jsem kamarád s Hannibalem Lecterem, ale jen proto, že jsme oba gurmáni!‘“
Meyers si také utahoval z doprovodné fotoreportáže k článku, na které byli vyobrazeni vysokopostavení členové kabinetu, včetně Vance, spolu s Wilesovou v západním křídle.
„Všichni si mysleli, že budou vypadat tak cool, a zatímco pózovali pro tyto lesklé fotografie, jejich kolegyně je pomlouvala,“ smál se Meyers. „Je to jako když pózujete pro fotografii do ročenky střední školy a myslíte si, že jste byli zvoleni ‚nejpravděpodobnějším kandidátem na úspěch‘, a pak, když ročenka vyšla, vaše superlativum znělo ‚nejpravděpodobnější kandidát na to, že si při obědě nadělá do kalhot‘.“
