Zelenskyj: Rusové se připravují rok 2026 jako na rok války. To jsou signály nejen pro nás
19. 12. 2025
"Dnes jsme slyšeli další signál z Moskvy, že se příští rok připravuje jako rok války. A to jsou signály nejen pro nás. Je důležité, aby to partneři viděli, a je důležité, aby nejen viděli, ale také reagovali, zejména partnery ve Spojených státech amerických, kteří často říkají, že se zdá, že Rusko chce válku ukončit," řekl Zelenskyj.
Prezident zdůraznil, že "z Ruska je slyšet zcela jinou rétoriku, jiné signály – a jako oficiální rozkazy jejich armádě."
"Musíme vidět a reagovat na tuto náladu v Rusku. A když jsou v takové náladě, podkopávají diplomacii, snažíce se jednoduše zakrýt svou touhu zničit Ukrajinu, Ukrajince, touhu legitimizovat ruskou krádež naší země různými diplomatickými formulacemi, tlakem na jeden či druhý bod v dokumentech," řekl.
Podle Zelenského jsou pro Ruskou federaci "jiné země v Evropě, které by někdo tam v Rusku mohl jednou nazvat jejich údajně 'historickými zeměmi'".
"Potřebujeme skutečnou ochranu před tímto ruským příběhem šílenství a nyní budeme pokračovat ve spolupráci se všemi partnery, aby taková ochrana skutečně existovala. Potřebujeme bezpečnostní řešení, finanční rozhodnutí, zejména ohledně ruských aktiv, potřebujeme politická rozhodnutí. A je potřeba odvaha všech partnerů, aby viděli pravdu, rozpoznali ji a jednali podle toho. Chci poděkovat všem, kdo tímto způsobem podporují Ukrajinu," zdůraznil.
Prezident poznamenal, že 18. prosince na "velmi důležitém setkání" evropských lídrů v Bruselu by měl být takový výsledek, "aby Rusko cítilo, že jejich touha bojovat příští rok nebude dávat smysl, protože Ukrajina bude mít podporu".
"Je to stoprocentně na Evropě – toto rozhodnutí činí Evropa. Očekáváme také, že naši zástupci budou tento týden pokračovat v jednáních a setkávání s americkým týmem o krocích, které mohou vést k míru a zaručené bezpečnosti," zdůraznil Zelenskyj.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
