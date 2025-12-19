Gaza: Nemluvně zemřelo zimou po pouhých čtrnácti dnech svého života
19. 12. 2025
S bledou tváří a neustávajícími slzami sedí Eman Abu al-Khair ve svém stanu a svírá malou tašku s oblečením svého dítěte. Její novorozenec zemřel den předtím na podchlazení.
Zdrcená 34letá matka stále nemůže uvěřit, že přišla o svého syna Mohammeda, který žil pouhých 14 dní. Uprostřed zkázy, kterou zanechala genocidní válka Izraele v Gaze, prostě nebyla schopna ho dostatečně zahřát.
„Stále slyším v uších jeho drobné pláče,“ říká Eman s bolestí ve tváři. „Usínám a nemohu uvěřit, že jeho pláč a budění mě v noci už nikdy nebudou.“
Tragédie rodiny začala pozdě v noci 13. prosince v al-Mawasi, západně od Khan Younis v jižní části pásma Gazy, kam se přestěhovali poté, co byli vysídleni ze svého domova ve východní části Khan Younis.
Eman uložila své dítě ke spánku, později se probudila, aby ho zkontrolovala, a našla ho v alarmujícím stavu.
Teploty klesly a bez řádného přístřeší nebo oblečení pro novorozence nebyl Mohammed nijak chráněn.
„Jeho tělo bylo studené jako led. Měl zmrzlé ruce a nohy, tvář ztuhlou a nažloutlou a sotva dýchal,“ vzpomíná.
„Okamžitě jsem vzbudila manžela, abychom ho mohli odvézt do nemocnice, ale on nenašel žádný dopravní prostředek, který by nás tam dopravil.“
Byla pozdní noc a stále silně pršelo, takže otec nemohl do nemocnice dojít ani pěšky.
Rodina neměla jinou možnost než počkat do rána.
„Jakmile se rozednilo, spěchali jsme do nemocnice na voze taženém zvířaty,“ říká Eman. „Bohužel jsme dorazili příliš pozdě. Jeho stav byl již kritický.“
Zdravotnický personál v nemocnici Red Crescent Hospital v Khan Younis byl šokován zhoršeným stavem dítěte. Jeho obličej byl úplně modrý a měl křeče, což lékaře přimělo k tomu, aby ho okamžitě převezli na dětskou jednotku intenzivní péče.
Mohammed strávil dva dny na jednotce intenzivní péče na ventilátoru, než 15. prosince ráno zemřel.
„Moje dítě nemělo žádné zdravotní problémy. Jeho testy neukázaly žádnou nemoc. Jeho malé tělíčko prostě nedokázalo odolat extrémnímu chladu uvnitř stanů,“ říká Eman se slzami v očích.
V úterý oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Gaze úmrtí kojence v důsledku prudkého poklesu tělesné teploty způsobeného extrémním chladem v drsných životních podmínkách vyvolaných nedávným počasím.
V tiskovém prohlášení ministerstvo uvedlo, že dvouměsíční kojenec Mohammed Khalil Abu al-Khair zemřel na akutní podchlazení.
Rodina Abu al-Khairů přivítala narození Mohammeda 1. prosince v atmosféře radosti a oslav po náročném těhotenství, které bylo, jak popisuje Eman, plné útrap a probíhající války.
„Moje těhotenství bylo velmi obtížné. Prošli jsme velmi těžkými podmínkami a hladomorem a já byla vyčerpaná,“ říká.
„Ale všechno moje utrpení zmizelo, když se Mohammed narodil zdravý a v pořádku. Nikdy jsem si nepředstavovala, že ho ztratíme po pouhých dvou týdnech.“
Eman vypráví o svých zoufalých pokusech udržet své novorozené dítě v teple pomocí všech kusů oblečení a přikrývek, které měla, zatímco otec dítěte, Khalil, se snažil zabezpečit stan a utěsnit všechny otvory, aby chránil dítě před chladem.
Ale všechny jejich snahy byly marné.
„Jak vidíte, žijeme v stanech na ulici. Co může kousek látky nebo nylonu opravdu dokázat?“ říká a ukazuje kolem stanu.
„Zima je nepopsatelná. Každé ráno se probouzíme a zjistíme, že nám pod postelí teče voda.“
Malý Mohammed byl druhým dítětem Eman a Khalila, po jejich dvouleté dceři Moně, která vyrostla během války, která začala v říjnu 2023.
„Když jsme se vrátili z pohřbu, malá Mona za mnou přišla a zeptala se: ‚Kde je miminko?‘ Každou chvíli se ptá, kam šel její malý bratříček, a její otázka mě ničí,“ říká Eman, zatímco objímá svou dceru a pláče.
Eman se ptá, jaký zločin její dítě a další děti jeho věku spáchaly, že si zaslouží to, co ona popisuje jako „krutý“ osud života v bídě ve stanech.
Munir al-Bursh, generální ředitel ministerstva zdravotnictví v Gaze, varoval před dalšími úmrtími dětí, starších lidí a nemocných v důsledku prudkého poklesu teplot uvnitř deštěm promočených stanů pro vysídlené osoby.
Al-Bursh uvedl, že vlhkost a stojatá voda uvnitř stanů vytvářejí prostředí příznivé pro šíření respiračních onemocnění mezi vysídlenými osobami, přičemž pacienti nemají přístup k žádné formě zdravotní péče.
Navzdory zahájení příměří v říjnu došlo v Gaze, kde byla většina obytných budov zničena izraelským bombardováním a systematickým ničením, k jen malému pokroku v obnově.
Izrael také pokračuje v pravidelných útocích na Gazu a nejeví známky toho, že by byl ochoten umožnit zahájení skutečné obnovy, alespoň v blízké budoucnosti.
A tragická ztráta jejího dítěte způsobila, že Eman je posedlá strachem o život své dvouleté dcery.
„Příliš ji zahřívám, přikrývám ji vším, co mám, a nikdy nespím. Neustále ji kontroluji. Cítím, jak mi v srdci hoří oheň,“ říká.
Eman, která se snaží utěšit sama sebe a zachovat si trpělivost, si klade otázku, jak dlouho se podmínky v Gaze budou dále zhoršovat.
„To není život. Bohužel to vypadá, že tato situace bude pokračovat dalších 10 let,“ říká.
