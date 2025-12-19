Trumpův rating se propadá
19. 12. 2025
V dubnu bylo 42 % respondentů, kteří s Trumpovými kroky silně nesouhlasí.
21 % respondentů silně podporuje kroky současného amerického prezidenta (oproti 26 % v dubnu). Celková míra schvalování je podle výsledků studie 42 %, což je o tři procentní body méně než v dubnu.
Jak poznamenává NBC News, Trump ztratil část podpory i mezi příznivci hnutí Make America Great Again (MAGA). Pokud v dubnu úroveň podpory dosahovala 78 %, nyní toto číslo kleslo na 70 %.
V samotné Republikánské straně se většina dříve považovala za součást MAGA, nyní je strana rozdělena rovnoměrně mezi příznivce hnutí a tradiční republikány.
Mezi republikány, kteří se vidí spíše jako příznivci Republikánské strany než hnutí MAGA, je nyní podíl těch, kteří silně schvalují Trumpa, 35 %, což je pokles oproti 38 % v dubnu.
NBC News upozorňuje, že většina respondentů je přesvědčena, že země se ubírá špatným směrem. Analytici poznamenávají, že veřejné mínění bylo ovlivněno zvýšením životních nákladů. Také Trumpovy činy týkající se takzvaných spisů amerického miliardáře Jeffreyho Epsteina byly Američany negativně hodnoceny. Trump původně odmítal rozhodnutí Kongresu zveřejnit tyto dokumenty, ale minulý měsíc podlehl tlaku napříč stranami. Dne 12. listopadu byly zveřejněny nové dopisy v kauze Epstein. V jednom z nich miliardář označil Trumpa za "psa, který neštěká".
Průzkum, který proběhl od 20. listopadu do 8. prosince, zahrnoval 20 252 lidí. Směrodatná odchylka činí 1,9 %.
Zdroj v angličtině: ZDE
