Izraelské vševidoucí oko je nejskrytější krutostí v Gaze
18. 12. 2025
Diskuse o válce v Gaze se obvykle soustředí na to, co je viditelné. Tento instinkt je pochopitelný: během více než dvou let brutálního konfliktu izraelské obranné síly prakticky zničily tento malý pruh pobřeží Středozemního moře, přičemž rozsah krveprolití ilustrují obrázky vyhublých dětí, těl zasažených šrapnely a zničené budovy. Za touto destrukcí však stojí skrytá síla – pečlivě vybudovaná infrastruktura izraelského sledování, která pohání válečné úsilí a sleduje i ty nejmenší aspekty života Palestinců, píše na webu Responsible Statecraft (RS) Connor Echols.
Málokdo rozumí tomuto systému lépe než Mohammed Mhawish, palestinský novinář, který v roce 2024 uprchl z Gazy poté, co se kvůli svým reportážím stal terčem izraelských leteckých útoků. V nedávném eseji pro New York Magazine Mhawish popsal kontury izraelského sledovacího systému očima obyvatel Gazy, kteří jej každý den zažívají.
RS hovořil s Mhawishem, aby prezentoval jeho pohled na to, jak tento systém sledování pohání válku v Gaze a vytváří mezi Palestinci kulturu strachu. Rozhovor se také dotýká Mhawishova rozhodnutí opustit Gazu – a toho, že se ho Izrael pokusil zabít kvůli jeho novinářské činnosti.
RS: Ve svém článku zmiňujete průzkum, podle kterého „téměř dvě třetiny obyvatel Gazy věří, že jsou neustále sledováni izraelskou vládou“. Jak tento pocit sledování ovlivňuje život v Gaze? Jak byste tento pocit popsal lidem, kteří ho nikdy nezažili?
Mhawish: V Gaze aktivně strukturuje každodenní život. Určuje, jak se lidé pohybují, komunikují, scházejí a přežívají. Téměř všichni, s nimiž jsem mluvil, se považovali za datové body v systému, který je neustále sleduje, zaznamenává a vyhodnocuje.
Toto vědomí vyvolává neustálý pocit omezení. Telefony jsou vnímány s podezřením, dokonce se strachem. Lidé omezují hovory, mění SIM karty, vypínají zařízení, vyhýbají se opakovaným trasám a váhají, než se sejdou s ostatními. Rodiče poučují děti, aby se nezdržovaly na určitých místech. Novináři a lékaři popisují, jak upravili svou práci, protože věděli, že získaná data mohou být později extrahována a interpretována. Sledování funguje tak, že zužuje rozsah toho, co se všem tamním obyvatelům jeví jako bezpečné.
Gaza se odlišuje tím, že sledování je totální a neprůhledné. Lidé vědí, že jsou sledováni, ale nevědí jak, kým ani podle jakých kritérií. Neexistuje způsob, jak vyjasnit nedorozumění nebo opravit mylný předpoklad. Systém se sám nevysvětluje. Tato nejistota mění běžné chování v potenciální odhalení.
Ti, kteří nikdy nežili v takových podmínkách, si možná musí představit, že každý pohyb, hovor nebo spojení může být zaznamenáno a že tato skutečnost může v reálném čase vést k smrtelným následkům. Je to strach z nesprávného vyhodnocení systémem, který nelze zpochybnit.
RS: Izraelští představitelé často poukazují na skutečnost, že se v roce 2006 stáhli z pásma Gazy, jako na důkaz své benevolence. Tvrdí, že Izrael v podstatě umožnil Palestincům mít území, které mohli sami spravovat, a Palestinci tuto šanci promarnili tím, že umožnili Hamásu převzít moc. Jak vaše práce komplikuje narativ o izraelském stažení z Gazy? Jak vypadalo sledování před válkou?
Mhawish: Moje reportáž ukazuje, že izraelské „stažení“ z Gazy nikdy nebylo ukončením kontroly nad pásmem. Byla to pouze změna v tom, jak byla kontrola vykonávána. Fyzická přítomnost byla nahrazena technologickou dominancí.
Dlouho před současnou válkou existovala Gaza pod neustálým leteckým dohledem, odposlechem komunikace, registrací obyvatelstva a monitorováním na základě dat. Izrael kontroloval hranice Gazy, vzdušný prostor, pobřeží, elektromagnetické spektrum a civilní registry. Pohyb do a z pásma, přístup k lékařské péči, dovoz, a dokonce i sloučení rodin byly zprostředkovány prostřednictvím izraelských databází.
Sledování umožnilo Izraeli spravovat Gazu na dálku a komplexně. Zdroje zpravodajských služeb a předchozí vyšetřování popisují systémy, které mapovaly čtvrti, sledovaly sociální a rodinné sítě a analyzovaly vzorce chování. Kontrola nevyžadovala vojáky v každé ulici, pouze přístup k potřebným senzorům, databázím a algoritmům schopným z dálky interpretovat chování obyvatelstva.
To zásadně podkopává myšlenku, že Gaze bylo kdy dovoleno vládnout sama sobě. Správa bez suverenity není autonomie. Sledování zajistilo, že Izrael si udržel rozhodující autoritu nad obyvatelstvem Gazy a zároveň zachoval fikci stažení.
RS: Izrael na konci roku 2023 bombardoval váš byt, zničil váš domov a zranil vás i vaši rodinu. Co vás vedlo k závěru, že tento útok byl reakcí na vaši novinářskou práci? Měli podobné zkušenosti i další kolegové z tisku?
Mhawish: Bombardování mého bytu bylo přímým důsledkem mé reportážní činnosti. V týdnech před útokem jsem obdržel několik výhrůžek od izraelské armády v reakci na mou novinářskou práci. Mezi nimi byly i přímé zprávy, které mě varovaly před mou reportážní činností. Nakonec mi zavolali a informovali mě, že můj dům bude bombardován. Krátce nato se tak stalo.
Můj byt byl civilní objekt. Neodehrávaly se v něm žádné vojenské aktivity. Byla v něm moje rodina. Útok zničil náš domov a zranil členy mé rodiny. Tuto zkušenost ještě více umocňovalo to, jak často se to dělo palestinským novinářům. Kolegové mi vyprávěli o podobném sledu událostí: reportáže, výhrůžky, varovné telefonáty a pak útoky na jejich domovy, nikoli na ně v terénu. Tyto útoky často cílily na rodinné domy, aby maximalizovaly škody a zároveň vyslaly jasný vzkaz.
Je to součást systematického úsilí zastrašit novináře tím, že se jim ukáže, že reportáže mají důsledky nejen pro ně, ale i pro jejich rodiny. Ruší to rozlišení mezi profesním rizikem a soukromým životem a činí z novinářství samotného trestný čin.
RS: Co víme o roli amerických společností v tomto systému sledování?
Mhawish: Americké technologické společnosti nejsou v izraelské architektuře sledování okrajové. Izraelské vojenské a zpravodajské jednotky se spoléhají na cloudovou infrastrukturu, ukládání dat, zpracování dat a technologie související s umělou inteligencí se sídlem v USA, aby shromažďovaly, analyzovaly a uchovávaly obrovské množství informací o Palestincích.
Tento vztah je posílen pohybem personálu mezi izraelskými zpravodajskými jednotkami a velkými technologickými firmami, což vytváří zpětnou vazbu, v níž vojenské znalosti ovlivňují komerční produkty a komerční nástroje umožňují vojenské sledování. Ačkoli společnosti často prohlašují svou neutralitu, jejich technologie jsou zabudovány do systémů, které monitorují, kategorizují a cílí na civilní obyvatelstvo pod okupací.
Gaza ukazuje, jak mohou být komerční technologie vyvinuté pro efektivitu, škálovatelnost a optimalizaci přetvořeny pro sledování a válčení na úrovni obyvatelstva. Problémem je, že tyto společnosti nejsou ochotny přijmout odpovědnost, když se jejich nástroje stanou základem systémů nadvlády.
RS: Jak by mohl být tento sledovací režim použit pro navrhovaný systém, který by umožňoval pouze „prověřeným“ Palestincům žít v obnovených komunitách na izraelské okupované straně žluté linie v Gaze?
Mhawish: Navrhovaný systém prověřování je možný pouze proto, že již existuje sledovací infrastruktura. Izrael strávil roky budováním databází, které jsou schopny přiřazovat jednotlivcům skóre podezřelosti a rizikovosti na základě neprůhledných kritérií odvozených z komunikačních dat, pohybových vzorců a sociálních sítí.
V případě rekonstrukce by tento systém mohl určovat, kdo se smí vrátit, kdo dostane povolení k cestování, komu bude odepřena léčba mimo území a kdo bude trvale vyloučen. Prověřování neprobíhá podle transparentního právního procesu, protože je založeno na algoritmickém posouzení bez vysvětlení nebo možnosti odvolání.
Tento druh systému umožňuje vysídlení bez explicitního vyhoštění. Lidé by byli tiše vyřazeni – prostřednictvím odepření přístupu, zpoždění žádostí nebo nevysvětlených zamítnutí – zatímco základní logika zůstává skrytá. Sledování se stává mechanismem pro formování poválečné populace pod záminkou bezpečnosti.
V tomto smyslu jde při izraelském sledování Palestinců v Gaze o kontrolu toho, komu bude povoleno existovat, kde a za jakých podmínek.
