Syrsko-australský muslim zastavil indicko-australský útok ISIL na židovské Australany
18. 12. 2025
Hrůzný a děsivý útok na shromáždění k svátku Chanuka na pláži Bondi Beach v australském Sydney si vyžádal 15 mrtvých, mezi nimiž byl rabín, desetiletá dívka a přeživší holocaustu. Asi 24 lidí je v nemocnici. Pachateli byli zřejmě australští muslimové indického původu, Sajid Akram a jeho syn Naveed Akram, kteří v Sydney založili buňku ISIL. V listopadu podnikli podezřelou cestu na Filipíny a BBC uvádí, že Sajid Akram použil indický pas, zatímco Naveed použil svůj australský cestovní doklad. Naveed se narodil v Austrálii, a tak měl občanství, ale jeho otec Sajid byl stále pouze rezidentem. Zabili by mnohem více lidí, kdyby nezasáhl muslimský Australan syrského původu, Ahmed al-Ahmed, který jednoho z nich odzbrojil a sám byl zasažen dvěma kulkami. V současné době se zotavuje v nemocnici a hrozí mu ztráta levé paže, informuje Juan Cole.
Vražda je vždy srdcervoucí a každým, kdo má duši, otřese a naplní jej smutkem. Australané nejsou na takovéto titulky zvyklí. V zemi s 27 miliony obyvatel dochází ročně pouze k asi 260 vraždám. Tato nízká míra vražd je výsledkem rozumných zákonů o zbraních, které se současná vláda zavázala dále zpřísnit. Malá židovská komunita v zemi, čítající asi 117 000 lidí, je pochopitelně otřesena až do morku kostí. Útoky na židy jakožto židy jsou definicí antisemitismu.
Na tomto příběhu mě zajímá to, jak komplikuje jednoduché binární vnímání. Ano, muslimové patřící k malé radikální sektě – vzniklé v bouřlivé době americké okupace Iráku – spáchali tento hrozný útok. Ale mainstreamový muslim zasáhl, aby ho zastavil.
Australané nejsou nijak zvlášť antisemitští a průzkumy veřejného mínění ukazují, že jejich postoj k židům se za poslední dva roky nezhoršil. Zároveň 58 % Australanů věří, že izraelská vláda páchá v Gaze genocidu, a požaduje, aby na ni byly uvaleny sankce podobné těm, které byly uvaleny na Putinovo Rusko. Pouze 16 % s tím nesouhlasí. Tento průzkum ukazuje, že Australané rozlišují mezi australskými židy a izraelskou vládou.
Progresivní Židovská rada Austrálie také kritizuje izraelskou politiku, takže komunita není nijak jednotná. Asi 500 australských židů si loni v únoru zaplatilo celostránkovou reklamu v jednom z hlavních deníků, aby odsoudili tehdejší plán prezidenta Trumpa na etnické vyčištění Gazy od Palestinců.
Pokud jde o pachatele, mnoho Indů opravdu chtělo, aby pocházeli z Pákistánu, a zaplavili sociální média tvrzením, že jsou z této země, což se zdá být nepravdivé. Sajid Akram má indický pas. Indie a Pákistán vedly na začátku tohoto roku krátkou válku a vykreslování Pákistánců jako teroristů je oblíbenou propagandistickou taktikou hinduistického krajně pravicového hnutí zvaného Hindutva, které je dnes na vzestupu. Předchozí generace krajně pravicových bojovníků Hindutvy byla zodpovědná za vraždu Mahátmy Gándhího kvůli tomu, že byl shovívavý k muslimům. Policie našla v domě Akramových vlajky ISIL. Extremismus plodí další extremismus. Jak Mahátma Gándhí poukázal, „oko za oko oslepí celý svět“.
Pravicoví sionisté mezitím chtěli, aby pachateli byli Palestinci, a izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil z útoku lidi, kteří se zasazují o palestinský stát. Ideologie nutí lidi říkat absurdní věci. Existuje však alespoň velká pravděpodobnost, že tito indičtí muslimové, kteří viděli, jak se jejich komunita stala terčem vlády BJP Narendry Módiho, věřili, že Módi je spojen s Izraelem a že sionisté pomáhají v jejich útlaku. Může se to zdát fantastické, ale takové konspirační teorie v neliberální atmosféře vzkvétají. A koneckonců je v tom zrnko pravdy. Tento pokřivený způsob uvažování, pokud byl součástí podnětu, chyboval v tom, že všechny členy skupiny házel do jednoho pytle. Je to odporná chyba morálky a etiky, která z lidí dělá vrahy.
Muslimové nejsou ze své podstaty násilnější než kdokoli jiný a jejich náboženství nemá nic společného s násilím páchaným v jejich zemích. Mnoho zemí s muslimskou většinou má nízkou míru vražd a ty, které zažívají násilí, trpí etnickými konflikty, zhoršováním životního prostředí, nedostatkem potravin atd. Naproti tomu buddhistické země, jako Myanmar, Kambodža a Srí Lanka, byly v uplynulém půlstoletí často sužovány násilím a nenávistí, navzdory Buddhově učení o lásce a míru. V převážně křesťanských zemích, jako je Kamerun a Kolumbie, je také vysoká míra terorismu.
Pohrdání bezduchým násilím, které projevuje většina ze dvou miliard muslimů na světě, ilustruje Ahmed al-Ahmed. Narušil negativní stereotypy o muslimech tak silně, že bílí nacionalisté šířili falešná tvrzení, že je ve skutečnosti britský IT specialista s křesťanským jménem. Jiní se pokoušeli tvrdit, že byl křesťanským Libanoncem, což jeho jméno vylučuje. New York Times se zdržel zmínky o jeho náboženství. To, že by měl existovat muslimský Schindler, hrdina, který následoval toleranci prosazovanou prorokem Mohamedem, bylo pro islamofoby tak nesnesitelné, že se cítili nuceni vymýšlet fantazie a zamlžovat realitu.
Genocida v Gaze těžce doléhá na útoky na Bondi Beach, ale neměla by. ISIL zaútočil na Paříž v roce 2015 před nedávným konfliktem v Gaze a zmasakroval šíitské kadety v Iráku. ISIL byl na Blízkém východě poražen hlavně jinými muslimy – iráckou národní armádou a spojeneckými šíitskými milicemi, syrskými Kurdy a jejich arabskými spojenci. Australští židé byli pro tyto dva násilnické, nenávistné muže, kteří světu nic nepřinesli, ale ubírali mu na lidskosti, pouze obětními beránky.
Celý článek v angličtině ZDE
Diskuse