Babiš se v Bruselu bratří s ultrapravičáky
18. 12. 2025
Brutální a náhlý propad České republiky do ultrapravice:
Today in Brussels with my patriotic friends the Prime Ministers of Hungary and the Czech Republic, Viktor Orbán and Andrej Babiš! 💪#Orbán #Babis #Wilders pic.twitter.com/6XeclyCUHq— Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 17, 2025
The @PatriotsEU have put on some muscle. This morning we start with preparatory talks, then it is off to the Patriots’ summit, now for the first time with two prime ministers.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 17, 2025
With @AndrejBabis's return, the Patriots' political family has moved into a different weight class. The… pic.twitter.com/uCrZ2UOPlE
Okamura se bratří s ultrapravičáky na Slovensku:
Předseda Sněmovny Tomio Okamura se na dnešním jednání se svým slovenským protějškem Richardem Rašim dohodl na vzájemné koordinaci stanovisek a společných postojů. pic.twitter.com/QncObWF70K— ČT24 (@CT24zive) December 17, 2025
Macinka si volal s izraelským ministrem zahraničí. Zatímco u jiných ministerstev nástup nové vlády znamená zásadní změny, Izralel s Macinkou po Lipavském nepozná žádný rozdíl.— Dan Priban (@DanPriban) December 17, 2025
