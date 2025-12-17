Městská část Praha 1: Projekt Ozelenění Klimentské ulice čeká na stanovisko památkářů
Projekt „Ozelenění Klimentské ulice“ byl jedním z vítězných návrhů občanského participativního rozpočtu Prahy 1 pro období 2024/2025. Navržen byl obyvatelkou městské části a získal podporu veřejnosti. Přestože se projekt nepodařilo uskutečnit v rámci participativního rozpočtu pro rok 2025, Praha 1 od něj neustupuje. Pokud obdrží kladné závazné stanovisko odboru památkové péče, plánuje projekt realizovat z vlastního rozpočtu v roce 2026.
Záměrem projektu bylo umístění mobilních květníků se zelení na severní chodník Klimentské ulice mezi ulicemi U Nemocenské pojišťovny a Barvířská. Květináče měly být navrženy tak, aby nijak neomezovaly průchod chodců ani vozíčkářů. Vzhledem k pilotní povaze projektu se počítalo s jednodušším a levnějším provedením, přičemž péči o zeleň měli zajišťovat dobrovolníci z řad místních obyvatel a městské služby.
Problémy při realizaci
Projekt měl být umístěn na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je ve správě Technické správy komunikací (TSK). Proto bylo nutné nejprve získat souhlas vlastníka a příslušná povolení, včetně předběžného stanoviska od odboru dopravy Prahy 1 a závazného stanoviska od odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.
Přes intenzivní snahu odboru životního prostředí a čistoty (OŽPČ) o získání všech nutných povolení včas, se proces zkomplikoval. Odbor památkové péče požadoval opakované doplnění žádosti, například o detailní specifikaci květináčů, jejich barevnost, použitý materiál i produktové listy. Lhůta pro vyjádření se prodlužovala i kvůli tomu, že se památkáři obrátili na Institut plánování a rozvoje (IPR). „IPR navrhnul přesný opak toho, co chtěla doprava a TSK, tedy aby byly nádoby velké. To jsme sice na začátku také plánovali kvůli zajištění dlouhodobé vitality rostlin, ale respektovali jsme jednak navržené parametry a rozpočet v rámci participace a jednak doporučení TSK, aby nádoby nepřekážely<a> úklidu komunikaceatd.,“ říká místostarostka pro životní prostředí Kateřina Klasnová. IPR také navrhl jinou skladbu rostlin a doporučil prověřit variantu s plnohodnotným stromořadím.
Současný stav a další kroky
Do dnešního dne nebylo doručeno závazné stanovisko odboru památkové péče, které je nezbytné pro další postup. Vzhledem k tomu nelze projekt v roce 2025 realizovat z participativního rozpočtu, jelikož by to bylo v rozporu s jeho pravidly a harmonogramem.
Praha 1 nicméně projekt podporuje – v případě kladného stanoviska odboru památkové péče bude projekt realizován v roce 2026, a to z běžného rozpočtu městské části, nikoliv již v rámci participativního rozpočtu. Rada zároveň rozhodla zajistit uvolnění finančních prostředků pro rok 2026.
„Odpovědným realizátorem bude odbor životního prostředí a čistoty. Věnovali jsme tomu hodně času a projekt nám přijde smysluplný. Stromořadí by sice bylo lepší řešení, ale to absolutně není v režii městské části, ale magistrátu. Osobně jsem jednala již dříve s vedením TSK a vím, že nic takového není v dohledné době v plánu, ačkoliv jsem se mimo jiné právě za Klimentskou ulici přimlouvala. Nevidím ale důvod, proč tam nemít zeleň v květináčích tak, jako to je i v jiných evropských městech nebo dokonce i v Praze na jiných městských částech. Osobně tam žádnou kolizi s památkovou péčí nevidím,“ doplňuje Klasnová.
