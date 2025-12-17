Pentagon připravuje rozsáhlou restrukturalizaci amerického vojenského velení
17. 12. 2025
Podle zdrojů Washington Postu o to žádá americký ministr obrany Pete Hegseth.
Pokud by byl plán schválen, vedl by k některým z nejvýznamnějších změn v nejvyšších patrech americké vojenské hierarchie za poslední desetiletí, částečně by splnil Hegsethův slib narušit status quo a snížit počet čtyřhvězdičkových generálů v armádě. Podle pěti lidí obeznámených s touto záležitostí by to oslabilo roli Centrálního velení USA, Evropského velení USA a Afrického velitelství USA, čímž by se dostaly pod kontrolu nové organizace, Mezinárodního velení USA.
Předseda Sboru náčelníků štábů Dan Kaine by měl návrh v následujících dnech podrobněji vysvětlit. Podle mediálních zdrojů budou tyto kroky doplňovat další snahy americké administrativy zaměřené na přerozdělení zdrojů z Blízkého východu a Evropy a zaměřené především na rozšiřování vojenských operací na západní polokouli.
Plán také počítá s reorganizací Jižního a Severního velení USA, které dohlížejí na vojenské operace po celé západní polokouli, do nového velitelství nazvaného U.S. Command Americas, neboli Americom. Dříve o tomto konceptu psala NBC News.
Kromě toho představitelé Pentagonu diskutovali také o vytvoření amerického Arktického velení, které by podléhalo Americe, ale tento nápad byl podle novin zřejmě odmítnut.
Tato opatření sníží počet vyšších vojenských štábů – známých jako bojová velení – z 11 na 8, stejně jako počet čtyřhvězdičkových generálů a admirálů podléhajících přímo Hegsethovi. Dalšími zbývajícími bojovými velitelstvími budou U.S. Indo-Pacific Command, U.S. Cyber Command, U.S. Special Operations Command, U.S. Space Command, U.S. Strategic Command a U.S. Transportation Command.
Zdroje WP uvedly, že plán je v souladu s národní bezpečnostní strategií administrativy zveřejněnou tento měsíc, která uvádí, že "dny, kdy Spojené státy podporovaly celý světový řád jako Atlas, jsou pryč".
Návrh byl připraven Sborem náčelníků štábů Pentagonu pod vedením Kainea a měl by být Hegsethovi předložen tento týden.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse