Konec bojů? Thajsko stanovuje tři podmínky příměří
17. 12. 2025
Thajsko stanovilo tři podmínky pro příměří a přenese břemeno na Kambodžu navzdory tomu, co Phnompenh označil za použití "nepřiměřeného" násilí druhou stranou konfliktu.
Thajsko uvedlo, že podmínky musí být splněny, než mohou začít jakákoli smysluplná mírová jednání, zatímco boje podél společné hranice pokračovaly.
Mluvčí thajského ministerstva zahraničí Nikorndej Balankura v úterý uvedl, že jednání o příměří závisí na krocích obou stran a zdůraznil, že Bangkok se zapojí do jednání pouze tehdy, pokud bude existovat, jak to nazval, "opravdový závazek a vzájemné porozumění".
Nikorndej uvedl, že Kambodža musí nejprve veřejně vyhlásit příměří, následované projevem upřímného a ověřitelného závazku k míru. Třetí podmínkou, řekl, je spolupráce s Thajskem na společných odminovacích pracích podél hranice.
"Z vlastní zkušenosti jsme se naučili, že závazky a činy Kambodži se ne vždy shodovaly," řekl Nikorndej novinářům.
Vyzval Kambodžu, aby okamžitě zastavila všechny útoky na civilisty, plně dodržovala mezinárodní humanitární a mezinárodní právo a převzala odpovědnost za škody způsobené nevinným civilistům během bojů.
Nikorndej zopakoval, že Thajsko zůstává otevřené dialogu, ale trval na tom, že jednání nemohou pokračovat bez konkrétních kroků prokazujících dobrou vůli. "Mírová jednání vyžadují důvěru a důvěra musí být postavena na činech, ne na slovech," řekl.
Mezitím v pondělním prohlášení kambodžské ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce nejostřeji odsoudilo ozbrojenou agresi Thajska proti Kambodži, zejména používání stíhaček F-16 k provádění leteckých úderů na provincie podél kambodžsko-thajské hranice.
"Takové kroky představují porušení suverenity a územní celistvosti Kambodži, porušují Chartu OSN a ignorují jak Chartu ASEAN, tak ducha Společenství ASEAN," uvádí zpráva.
Dále dodalo, že nasazení bojových letadel na území Kambodže představuje "zjevně nepřiměřené a neodůvodněné použití síly".
"Letecké údery prováděné thajskou armádou, včetně operací, které údajně pronikly přibližně 80–90 kilometrů hluboko na kambodžské území, vedly ke ztrátám civilistů, vysídlení více než 400 000 lidí a rozsáhlému ničení," uvedlo ministerstvo.
Útoky, jak zdůraznilo, vážně poškodily kulturní památky – včetně lokalit UNESCO jako chrám Preah Vihear – a životně důležitou infrastrukturu, což představuje vážné porušení mezinárodního humanitárního práva a ochrany civilistů a dědictví.
Požaduje, aby Thajsko zastavilo agresi, aby si oba sousedé mohli stanovit hranice a vrátit se k mírovým prostředkům řešení sporů, které jsou "řízeny principy dobrého sousedství a mezinárodního práva".
"Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce vyzývá thajskou armádu, aby okamžitě ukončila veškeré letecké bombardování a jakékoli vojenské operace, které ohrožují civilisty, a vyzývá ji, aby respektovala mezinárodní právo a upřednostňovala ochranu civilistů a civilních objektů," uvádí prohlášení.
Výměna proběhla v době pokračující nejistoty ohledně možnosti deeskalace, kdy si obě strany vyměňovaly obvinění ohledně toho, kdo konflikt zahájil a jaký má humanitární dopad. Zatímco regionální a mezinárodní aktéři vyzývali k zdrženlivosti, zatím nebyl žádný signál k příměří nebo mírovým jednáním.
Také v pondělí Čína vyzvala k maximální zdrženlivosti a všem možným opatřením, která by mohla co nejdříve uzavřít příměří, aby se zajistilo co nejrychlejší deeskalaci.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun uvedl, že jako přátelský soused a přítel jak Kambodži, tak Thajska je Peking hluboce zarmoucen ztrátami konfliktu.
Guo řekl, že pro Kambodžu a Thajsko, jako dva věčné sousedy díky geografii, by měly být nejvyšší prioritou ukončit konflikt a chránit obyvatele.
Od vypuknutí konfliktu na hranici mezi Kambodžou a Thajskem udržuje Čína úzkou komunikaci s oběma stranami prostřednictvím několika kanálů, jak si strany přály, uvedl Kuo.
"Čína vynakládá a bude i nadále vynakládat veškeré úsilí na podporu mírových jednání, hrát konstruktivní roli při zajištění příměří a ukončení konfliktu mezi Kambodžou a Thajskem a pomáhat obnovit mír po svém," dodal Kuo.
Zdroj v angličtině: ZDE
