BBC: Jak Izraelci vyhánějí Palestince z jejich domovů na Západním břehu Jordánu
17. 12. 2025
čas čtení 25 minut
Rozhlas BBC v těchto dnech vysílá přímé reportáže z Jeruzaléma a ze Západního břehu Jordánu o tom, jak izraelští osadníci protizákonně vyhánějí Palestince z jejich domovů na Západním břehu Jordánu a dělají jim ze života peklo. Zde je překlad dvou reportáží, které se vysílaly v úterý:
Israeli forces and illegal settlers have killed at least 54 Palestinian children in the occupied West Bank in 2025, according to a report published by the Defense for Children International’s Palestine (DCIP) organisation.— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 16, 2025
🔴 LIVE updates: https://t.co/H2SRZwWsRb pic.twitter.com/fVABqzQj9H
Moderíátor, pořad PM, úterý 16. prosince 2025, 17 hodin: Bylo by hezké, kdybychom mohli o Vánocích hlásit nástup míru a dobré vůle ve Svaté zemi. Bohužel to není tak jednoduché. V Gaze se mír zprostředkovaný Trumpem snaží přejít z první fáze do druhé. Hovoří se o tom, že k tomu dojde brzy. Ale zatímco Gaza byla zjevně nejvíce zničena konfliktem, i Západní břeh zůstává zdrojem napětí. Žije tam mnohem více Palestinců než v Gaze. Pokud tento týden posloucháte polední publicistický pořad World at One, víte, že jeho moderátorka Sarah Montague, je tento týden v Izraeli a jeho okolí. Odtud moderuje program a navštívila Západní břeh, aby se na vlastní oči přesvědčila o napětí v této oblasti. Mysleli jsme si, že by bylo užitečné získat úplné informace o tamní situaci. Promluvíme si nyní se Sarah naživo, je dnes večer v Jeruzalémě. Sarah, děkujeme, že jste si v tomto pro vás rušném týdnu našla čas. Nejprve nám prosím poskytněte informace o současné situaci na Západním břehu. Jaká je tam palestinská populace? Jak velká část území je obsazena osadníky a podobnými skupinami?
Reportérka: Dobře, takže za poslední dva roky jsme se tak soustředili na Gazu, že jsme se téměř nedostali k tomu, co se děje na Západním břehu. Na Západním břehu žijí asi 3 miliony Palestinců. Je rozdělen na oblasti, kde je různá civilní a bezpečnostní kontrola. Největší oblast, 60 % rozlohy, je oblast C, kterou ovládá a spravuje Izrael. Celý Západní břeh a východní Jeruzalém jsou samozřejmě území, která jsou mezinárodně uznána jako palestinská. Myšlenka je taková, že pokud někdy nakonec vznikne palestinský stát, který byl samozřejmě uznán Spojeným královstvím, pak je to území, které by měli obsadit spolu s Gazou.
Ale to, co vidíte, a kam jsme jeli, jeli jsme do Jordánského údolí, a to, co tam vidíte, a stále častěji se o tom píše, je činnost Izraelců, kteří se tam přestěhovali a staví to, co je zpočátku přední základna, která se postupně mění v osadu, jak staví další a další budovy. A pak v některých případech, a to je třeba jasně říci, existují velmi odlišné typy osadníků. Ale v rostoucím počtu případů osadníci vyvíjejí tlak na místní komunity, aby je vyhnali.
A my jsme na to tak nějak narazili, Evane. Bylo to opravdu neobyčejné, když jsme se chystali setkat se s někým, kdo nám o tom poví. Doslova, ještě než jsme tam dorazili, jsme narazili na něco, co se zřejmě děje dvakrát denně. A bylo to v jistém smyslu docela překvapivé, protože to byli dva mladí chlapci. Když jsme se přiblížili, přemýšleli jsme, co se děje. Byla to zjevně hádka. Hnali své kozy do domů palestinských beduínů a házeli na ně kamení, aby je do těch domů zahnali. Byli tam tři dobrovolníci, kteří, což je mimořádné, spali na matracích na okraji vesnice ve stanu, který sdíleli 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby chránili tuto vesnici před vyhnáním. A došlo tam k hádce. A když jsme se přiblížili, snažili jsme se s nimi samozřejmě promluvit. Ale je to relativně, myslím, že jsem použila slovo „malicherné“ v reportáži, kterou jsme dnes odvysílali v pořadu World at One. Vypadá to malicherně, ale pak si uvědomíte, že důsledky jsou obrovské.
Moderátor. Ale Sarah, co osadníci, jaký mají plán pro Palestince, kteří mohou být jejich osídlením vysídleni? Jaká je jejich vize, kam ti Palestinci půjdou? Jde jen o zmenšení jejich části Západního břehu? Myslím, že jsou osadníci, kteří by si vzali všechno.
Reportérka: Určitě jsou. Ale měla bych zmínit, že kromě návštěvy této vesnice, vesnice Edouin, kde jsou pod tlakem, jsme také navštívili vesnici, vlastně to byl uprchlický tábor, protože byli vyhnáni a to, co se jim stalo, bylo mnohem extrémnější. Byli úmyslně vyhnáni. Šla jsem dnes ráno udělat rozhovor s osadníkem, Simcou Rothmanem, který je poslancem izraelského parlamentu Knessetu, víte, okouzlujícím mužem, naprosto okouzlujícím mužem, ale ten by Izraelci osídlil celý Západní břeh a vidí vše úplně opačně, než jak to vidí většina světa, protože si myslí, že Arabové "nelegálně okupují naši zemi", jak sám říká. Poslechněme si to:
Rothman: Nevím, co znamená tento tlak na komunity. Vím, že v Londýně dochází k tlaku na komunity, když do čtvrti přijde nová skupina lidí a skupiny, které tam dříve žily, se z různých důvodů odstěhují. Stalo se to v Lutonu, stalo se to v Londýně, stává se to v podstatě v Manchesteru, stává se to všude po celém světě. Stalo se to v New Yorku. Není to moc snadné. Když do Británie přicházejí nelegální imigranti, vytlačují lidi z jejich rodné země. A my jsme původní obyvatelé této země a lidé, kteří ji nelegálně okupuji, nemají pocit, že by chtěli zůstat, když se my vrátíme. Je to tedy téměř stejné, jen opačně.
Reportérka: Chci tedy vědět, co to znamená pro mír. Zajímalo by mě, jak to vidíte, protože Izraelci pravděpodobně musí žít vedle Palestinců.
Rothman: Nevím, znovu používáte termín Palestinci. Nevím, jestli to znamená to, co si myslíte. Já mluvím o Arabech. Nevím, co jsou Palestinci.
Reportérka: Evane, měli bychom říci, že existuje izraelská reakce, když jedete do Izraele, chtěli jsme udělat rozhovor s izraelským ministrem. Stále v to doufáme, ale zatím nám neodpověděli. Říkají, že jsou odhodláni podniknout kroky proti porušovatelům zákona kdekoli. A premiér svolal zasedání vlády, aby projednal násilí osadníků, a řekl, že jeho vláda podnikne rázné kroky.
Moderátor: Dobře. Sarah, opravdu fascinující pohled na to, co se děje na Západním břehu. Těším se na vaše reportáže o světě 1. Moc děkuji.
* * *
Pořad World at One, úterý 16. prosince 2025:
Reportérka: Dobrý den a vítejte v pořadu World at One se mnou, Sarah Montague. Organizace spojených národů odhaduje, že od začátku tohoto roku bylo na Západním břehu izraelskými bezpečnostními silami vysídleno 30 000 Palestinců. Stále častěji se také stává, že izraelští osadníci nutí Palestince opustit své domovy. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí uvádí, že od 7. října 2023 bylo v důsledku násilí osadníků vysídleno asi 3 200 Palestinců z beduínských a pasteveckých komunit.
V té době se samozřejmě velká část světa soustředila na Gazu. Stále častěji se však ozývají varování, že to, co se děje na Západním břehu, je fakticky anexí, což britská vláda označila za nepřijatelné. V současné době žije na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě, na území, které je mezinárodně uznáváno jako palestinské, odhadem 750 000 Izraelců.
Britská vláda spolu s dalšími evropskými zeměmi a Kanadou poskytuje finanční prostředky konsorciu West Bank Protection Consortium, které se snaží zabránit vysídlování lidí a pomáhá jim, pokud k němu dojde.
Pro účely této rozsáhlé reportáže jsem navštívila jednu z oblastí, které jsou podporovány britskými daňovými poplatníky. A když jsme jeli do beduínské vesnice v kopcích za Jerichem, narazili jsme na něco, co podle místních obyvatel je na denním pořádku. Osadníci obtěžují vesnici, aby na ni vyvinuli tlak, aby odešla, a skupina dobrovolníků se snaží tyto osadníky udržet mimo.
Sledujeme tedy 5 lidí, dva jsou osadníci a ostatní jsou dobrovolníci, kteří sem přišli chránit beduínskou komunitu. V tuto chvíli dobrovolníci natáčejí osadníky a dochází mezi nimi k jakési hádce. Vidíme spoustu oslů a také spoustu koz. Jeden z osadníků házel kameny na kozy. Dobře, jeden z těch mužů kráčí k nám.
"Dobrý den, jsem Sarah Montague z BBC."
"Tito výtržníci vcházejí do domů lidí, přivádějí své kozy mezi domy a terorizují obyvatele."
Mohu se zeptat, jsou tyto kozy z beduínské komunity?
"Ne, tyto kozy jsou zvenčí. Jsou to kozy osadníků. Přicházejí dvakrát denně. Tito dva muži na konci, za kamením, tito dva muži přicházejí s stádem koz, nahánějí je do domů, mezi domy, obcházejí domy, dovnitř domů. Snažíme se je udržet mimo domy. Dnes ukradli kus oblečení ze šnůry. To je to, co dělají. To je to, co dělají. Dvakrát denně. Dvakrát denně.
A oni doslova, takže jsme ho viděli házet kameny na kozy, co, snažili se je přimět, aby se přesunuly do beduínské vesnice.
Do vesnice, do domů.
A co jste jim říkali, poslouchejte, máte na sobě kameru, natáčíte, co se děje. Co jim říkáte?
Říkáme jim, že jsou zločinci, že se dopouštějí trestného činu, že tu nemají co dělat, že tu nemají co dělat, nikdo je sem nepozval. Samozřejmě to ignorují, protože jejich celá existence tady spočívá v tom, že chtějí tuto vesnici vyhnat z jejich země.
Teď jdou směrem k nám. Jo.
Možná se pokusí komunikovat, vyhrožovat vám. Je jim to jedno. Je jim to jedno, protože si myslí, že dělají správnou věc, když vyhánějí Palestince z jejich země.
Jsou to mladí kluci z...
Jo, tenhle je asi 14, 15 let starý.
Ahoj, mluvíš anglicky? Ahoj, mluvíš anglicky? Mluvíš anglicky?
Je to mladý kluk. Musí mu být, nevím, jo, 14, 15. Hází kameny na kozu. A vy jste tady pořád?
Ano, jsme tu jako mezinárodní aktivisté a zajišťujeme ochrannou přítomnost. Jsme tu, abychom jim zabránili vniknout do domů a terorizovat Palestince ještě víc, než to dělají.
Můžu se zeptat? Nezaslechla jsem vaše jméno.
Adam.
Adam. A odkud jste?
Žiji v Řecku, ale původně jsem odtud. Jsem z Jeruzaléma.
Jste z Jeruzaléma.
Ano.
Takže jste původem Izraelec?
Ano.
Žil jste v Řecku a vrátil jste se, protože cítíte...
Protože někdo musí, někdo musí něco udělat s tímto zločinem, každodenním zločinem, který se děje po celém Západním břehu. Tohle je jen jeden příklad, ale tato vesnice trpí těmito lidmi už rok a osm měsíců. Policie buď nepřijede, nebo když přijede, promluví s nimi a předstírá, že existuje zákon, ale žádný zákon neexistuje. Policie je na jejich straně.
To, co sledujeme, se v jistém smyslu zdá být trochu malicherné. Nevypadá to nebezpečně. Je jasné, že existuje problém, protože se to už stalo dříve.
Představte si, že žijete ve svém domě, v bezpečí, a někdo vyleze na vaše okno a špehuje vás, bere si telefon a natáčí vás, fotí vás, vaše děti, vaše miminko. A to dvakrát denně. Dvakrát denně, každý den. Kdo to může vydržet? Není to násilí? Je to násilí. Lidé jsou tady vyděšení. Lidé kvůli těmto dětem nemohou žít svůj život.
Takže teď sledujeme toho chlapa, který se objevil v terénním autě s puškou přes rameno a kráčí k skupině, kterou natáčejí dobrovolníci. Takže ten chlap, který se objevil s puškou, taky natáčí dobrovolníky. Zkusím, jestli s námi bude mluvit.
Dobrý den, Sarah Montague z BBC. Promiňte, mluvíte anglicky? Mohl byste s námi promluvit?
Jde k nám, tak snad ano.
Dobrý den, dobré ráno. Sarah Montague z BBC. Mluvíte anglicky? Trochu? Oh, mluvíte anglicky? Mohla bych s vámi promluvit o tom, co se tady děje?
Přeji hezký den. Vpřed.
To je vše, co chcete říct? Palec nahoru.
Dorazila policie. A teď mluví s dobrovolníky. Jsou tam dva muži v černém a žena v zeleném, zelená armáda v...
Dobrý den.
Dobré ráno.
Pas. Pas.
Mluvíte trochu anglicky? Ne. Mluví někdo z vašich kolegů?
Někdy.
Někdy.
Dobře.
Volají vás často? Ne, nechcete mluvit. Dobře. A kozy se teď vzdalují od vesnice.
Teď jsem přišla k, no, je to stanový tábor, těsně nad vesnicí. Slyšíte holuby na střeše a se mnou tu sedí někteří členové komunity a někdo z West Bank Protection Consortium, který mi ale nechce prozradit své jméno. Můžete vysvětlit proč?
Každý, kdo se tady ozve, musí počítat s následky, zejména pokud mluví o osadnících a o tom, co tady dělají izraelské úřady. Ani jako humanitární pracovník nechcete být vidět, protože...
Protože jste Palestinec.
Ano.
Bylo by to stejné, kdybyste byl Brit?
Ne, protože v tom případě mi hrozí maximálně deportace nebo odebrání víza. Ale jako Palestinci mi tady hrozí minimálně obtěžování, vyhrožování, vydírání, zatčení, napadení.
Ale to, co tady děláte, je financováno EU a Spojeným královstvím.
To je pravda.
A to, co jsme viděli dnes ráno, jak typické to je?
To je každodenní život. To se děje doslova každý den, několikrát denně. Dnešní ranní směna napadání a obtěžování začala v 8 hodin a trvala do 11. Obvykle v 11 odejdou a vrátí se odpoledne, kde zůstanou až do večera. Je to tedy taková každodenní rutina.
Děje se to každý den. Zeptejte se Mansoura, Jamala a Aliho, jak se kvůli tomu cítí, jaké je jejich životní podmínky.
Je to každodenní boj, ve dne v noci. Nemluvě o strachu a o tom, čemu musí každý den čelit školáci, když jdou do školy. Snaží se je téměř přejet svými traktory, které používají jako malé terénní vozy.
To, co jsme viděli dnes ráno, už někdy přerostlo v násilí?
Ano, obvykle očekáváme mnohem víc.
Jaké věci?
Obvykle útočí na domy, útočí na lidi, ženy, děti, ničí soukromý majetek, útočí a zabíjejí hospodářská zvířata, ovce.
Osadníci, které jsme viděli na začátku, byli jen dva mladí kluci, a vy jste velká komunita, dospělí muži. Lidé si budou myslet, proč to nemůžete zastavit? Proč se nedokážete bránit?
Jejich hlavním cílem je vyhnat nás z této země, z našich domů, z komunity, kde jsme žili desítky let. Ten jeden malý chlapec je podle izraelského zákona, pokud je mu méně než 18 let, nějakým způsobem nepovažován za dospělého osadníka. To znamená, že pokud se osadníkovi postavíte, pokud něco uděláte, tento mladý chlapec není jen mladý chlapec. Má za sebou celou vládu, celý stát, který ho podporuje v tom, aby tu byl. Pokud se ho pokusíte dotknout, pokud se ho pokusíte zranit, pokud se ho pokusíte jen odstrčit od svého domu, zatímco on útočí na váš dům nebo ho podpaluje, bude to mít dopad na celou komunitu. Celá komunita bude potrestána za to, že se pokusila bránit.
Vy, Konsorcium Západního břehu, Konsorcium ochrany, financované EU a Velkou Británií, kam jdou ty peníze?
No, jdou hlavně na nouzové reakce. Těsně před vaším příjezdem jsme viděli, jak do komunity přijíždí cisterna s vodou od konsorcia. A přijíždí každý den, aby zásobovala tuto komunitu vodou, protože není jiná možnost. I když jsou tu hned za hranicemi, hned v blízkosti této komunity, osady, které mají plnohodnotné vodovodní potrubí, které jim dodává vodu každý den, neustále, stejně jako elektřinu.
Aby bylo jasno, izraelská vláda zavedla vodovodní potrubí do izraelských osad, ale ne do komunit, které tu byly předtím.
Ano.
A umožňuje lidem mít, řekněme, plnicí místo, ze kterého se mohou připojit k vodě, k vodovodní síti.
A to plánuje izraelská vláda.
Ano. Jsou to oni, kdo má poslední slovo v jakékoli infrastruktuře, která se zde buduje. Takže lidé zde mají doslova masivní potrubí, které vede po celé oblasti a zásobuje osady vodou, ale Palestinci nesmějí mít ani jedinou kapku.
Palestinci tedy musí buď čekat, až jim humanitární organizace dodají vodu, a nejen vodu, ale také krmivo pro ovce, protože ovce nesmějí opustit kasárna. Proč nesmějí opustit kasárna? Protože pokud Ali nebo Jamal... nebo Mansour, pokud někdo z nich odejde a vezme své ovce někam, kde by je mohl pást na volném prostranství, okamžitě budou napadeni osadníky. Budou obklíčeni. Přijede armáda. Nebudou smět jít dál a budou nuceni se vrátit. A je velká šance, že budou zatčeni. A jakmile budou zatčeni, jejich dobytek zůstane volně pobíhat. Přijde osadník, vezme si ho a odvede do své osady. Teď je jejich.
To, co slyšíte, je zvuk cisterny s vodou. Právě zastavila uprostřed uprchlického tábora, ve kterém se nacházím, a plní vodní nádrže.
Protože tato komunita nesmí používat vodu, která je sem přiváděna potrubím. Vykopali studnu a bylo jim řečeno, že se jí musí zbavit. Byli vyhnáni ze své vesnice, která je jen pár kilometrů daleko. A snaží se najít způsob, jak zde žít. Se mnou jsou Alia a Jamal, kteří zde nyní žijí. Ale v dálce vidíme místo, kde dříve žili. Je to tak?
Ano, je to jen čtyři kilometry odtud. To je jejich výhled každé ráno.
Můžete se jich zeptat, co se stalo, proč odtamtud odešli a přišli sem?
Jsou tady kvůli neustálým útokům, napadáním a obtěžování ze strany izraelské armády a izraelských osadníků.
Můžu se zeptat na ty útoky, Alio? Můžete nám říct, jaké formy měly?
Jde o krádeže lodí. Jde o vnikání do domů a přístřešků, ničení všeho a bránění lidem v volném pohybu uvnitř komunity.
Takže vnikli do domů?
Jsou to většinou ozbrojení osadníci, kteří obcházejí úkryty, všechny úkryty, vnikají do nich a vyhrožují lidem, že je zabijí, pokud neopustí komunitu.
Řekli, že přišli do jejich domů a řekli: „Zabijeme vás, pokud neodejdete.“
Ano. A to se dělo každý den.
A ty základny, začalo to s nějakou základnou mimo vesnici?
Takže 3. července 2025 se komunita rozhodla odejít po masivních útocích osadníků, které začaly zřízením nové izraelské základny uvnitř domů nebo mezi domy.
Takže co, postavili něco přímo uprostřed vesnice?
Ne jako stan nebo karavan uvnitř komunity. A začali s touto nepřetržitou sérií vyhrožování lidem a... Ve většině případů útoků osadníků komunita zavolala policii, aby je přišla ochránit. Ale ve všech případech policie přišla chránit osadníky. Takže se ocitli bez jakékoli ochrany od kohokoli na světě.
Dívám se na jeden ze stanů, který tu byl postaven. A venku je nálepka, na které je napsáno, jako na značce EU, Irish Aid, Britský generální konzulát, Jeruzalém.
To jsou lidé, kteří financují přesídlení těchto rodin, těchto komunit, které byly vysídleny osadníky. A aby bylo jasno, v odpovědi na e-mail, který nám někdo poslal, beduíni na Západním břehu jsou Palestinci.
Požádali jsme o rozhovor se zástupcem izraelské vlády zde v Jeruzalémě a doufáme, že se nám to podaří později tento týden. Izraelská vláda prohlásila, že je odhodlána podniknout kroky proti porušovatelům zákona kdekoli. A minulý měsíc svolal Binamin Netanyahu zasedání vlády, aby projednal násilí osadníků, a prohlásil, že jeho vláda podnikne rázné kroky.
Nyní se k nám připojuje Anshel Pfeffer. Je izraelským korespondentem časopisu The Economist. Ansheli... Slyšíme stále více zpráv o násilí ze strany osadníků. Na internetu se neustále objevují videa, která ukazují, co se děje. Jaký je přístup izraelské vlády k této situaci?
Anshel Pfeffer: Izraelská vláda je v současné době vládou, ve které osadníci, včetně některých radikálnějších prvků mezi osadníky, tvoří velkou skupinu a nemají všichni stejné přesvědčení, ale některé radikálnější prvky mezi osadníky jsou zastoupeny v jádru izraelské vlády. Máte ministra národní bezpečnosti, který má na starosti policii, který je sám osadníkem a který je již mnoho let terčem vyšetřování pro podněcování násilí proti Palestincům.
Je tedy velmi těžké říci, že v této věci existuje jasná izraelská politika. Máte pravdu, Netanjahu svolal zasedání vlády, protože došlo k závažným násilným činům. Ale případy, o kterých jste právě hovořil, jsou relativně méně závažné. A jak jste řekl, k takovým incidentům dochází téměř denně, v mnoha případech i vícekrát denně na několika místech.
A velmi záleží na tom, kdo z izraelských bezpečnostních složek je právě na místě. Policie téměř nikdy nezasahuje a armáda se velmi spoléhá na jednotlivé velitele, kteří jsou v dané oblasti. Někteří z nich přivírají oči, někteří dokonce pomáhají osadníkům a někteří se možná snaží tomuto druhu násilí zabránit. Ale ve vládě a na nejvyšších pozicích jsou lidé, kteří osadníky podporují. Je mnoho důstojníků, tedy kariérních důstojníků, kteří se snaží postoupit ve své kariéře, a vědí, že nebudou riskovat, aby zabránili násilí osadníků.
A když jsme viděli osady, o kterých víme, že byly legalizovány, viděli jsme také spoustu počátečních stanovišť, která vznikají jako malá místa a pak se stále zvětšují. Jak to ovlivňuje mírový proces?
Protože jsme více než dva měsíce v příměří, které se někdy jeví jako vratké, ale celkově lze říci, že stále trvá.
Mírový proces, tak jak je v současné době, se týká pouze situace v Gaze, kde jsme viděli, jak se izraelské síly stáhly z poloviny pásma a vysoká úroveň konfliktu, která tam panovala ještě před dvěma měsíci, byla nyní nahrazena mnohem méně intenzivní válkou na vyčerpání a čekáme, zda budou realizovány další fáze tohoto velkého 20bodového plánu Donalda Trumpa.
Víme, že Trump o tom mluvil a že to bude hlavním tématem schůzky mezi ním a nyní za dva týdny v Mar-a-Lago na Floridě. Takže stále čekáme, co se tam stane.
Ale situace, o které jste hovořili na Západním břehu, se odehrává téměř na jiné planetě za jiných okolností. Američané se do toho, co se děje, nezapojují. Myslím tím, že tam je celkově velmi malá mezinárodní účast. A současná vláda, s jejími silnými prvky podporovatelů osadníků a samotných osadníků na nejvyšších místech, v podstatě prosazuje tuto politiku.
Anshele Pfeffere, moc vám děkuji.
Budeme zde v následujících dnech zvažovat, co se bude dít dál v Gaze...
350
Diskuse