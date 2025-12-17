Ministr Karel Havlíček, radioaktivní dědictví a plané sliby
17. 12. 2025
Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti
Nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček má na odpovědnost také budoucnost obyvatel obcí, pod jejichž domovy mají skončit tisíce tun vysoceradioaktivního vyhořelého jaderného paliva. Zatímco se vrátil do funkce se slibem přidat další tisíce tun tohoto odpadu plánovaným rozhodnutím vlády o rozšíření jaderné elektrárny v Temelíně, chybí náznak, jakým způsobem se hodlá postavit k výběru finální lokality pro konečné hlubinné úložiště.
Ministrovi podřízená Správa úložišť
radioaktivních odpadů se chystá navzdory nesouhlasu a žalobám tří
desítek obcí zahájit geologické průzkumné práce ve čtyřech lokalitách.
Přitom starostkám a starostům ohrožených obcí chybí zákonné možnosti
hájit oprávněné zájmy svých občanů. Karel Havlíček, který byl ministrem
průmyslu již v letech 2019 až 2021, tehdy nepřipravil zákon, který by
situaci napravil.
Ministerstvo průmyslu a obchodu sice v roce 2019 po letech slibování a odkládání předložilo návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu [1], ale navzdory slovům Karla Havlíčka v něm neakceptovalo prakticky žádné připomínky obcí [2]. A na dovršení tuto ministrovu legislativní „prioritu“ nebylo schopno do konce volebního období ani dokončit a předložit Parlamentu [3]. Bez slíbeného posílení práv v zákoně a bez řádné oponentury ale Správa úložišť z tehdejších devíti uvažovaných lokalit vybrala dnešní čtyři a tento výběr na návrh ministra Havlíčka posvětila vláda [4].
Jak potvrdilo nedávné členské shromáždění Platformy proti hlubinnému úložišti, ke které se i díky krokům Karla Havlíčka připojily nové obce (dnes sdružuje 58 členů - 40 obcí a měst a 18 spolků), bude naší snahou i nadále prosazovat vůči státu posílení práv dotčených obcí při rozhodování o trvalém hlubinném úložišti. I v podaných žalobách vůči stanovení průzkumných území pro geologické práce obce namítají především, že ministerstvo životního prostředí nedostatečně zvážilo veřejné zájmy na ochraně vody, přírody i krajiny, možnosti udržitelného rozvoje dotčených obcí i pro další generace, ale žalují také nedostatečnou ochranu vlastnických práv.
„Stát už řadu let rozhoduje o budoucnosti našich obcí bez nás. Ministr Havlíček měl v minulosti možnost tuto nespravedlnost napravit, ale místo posílení práv obcí nezajistil ani základní zákonné záruky, natož skutečný dialog. Dnes se mají zahajovat geologické práce, přestože obce nemají reálnou možnost hájit vodu, krajinu ani vlastnická práva svých obyvatel. Právě proto se obce brání nejen žalobami u českých soudů, ale hledají zastání i na mezinárodní úrovni – podáním stížnosti na porušování Aarhuské úmluvy. Takový postup státu považujeme za nepřijatelný,“ říká Zdeněk Souček, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta obce Rudíkov z lokality Horka.
Další informace může poskytnout:
Zdeněk Souček, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta obce Rudíkov, e-mail: starosta@rudikov.cz
Platforma proti hlubinnému úložišti usiluje o prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. www.platformaprotiulozisti.cz
Poznámky:
[1] Zákon č. 53/2024 Sb., o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu
[2]Nabídka k připomínkování návrhu zákona byl podraz, ministr Havlíček odmítl vše, co obce požadovaly, tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti z 11. prosince 2019
[3] Další vláda končí a zákon o zapojení obcí do výběru úložiště nikde, tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti z 10. prosince 2021
[4] Havlíčkovo nadělení obcím: lokality vybrané bez oponentury a zákon, který měl přijít, nepřišel, tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti z 21. prosince 2020
Diskuse