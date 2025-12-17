Kastovo drtivé vítězství dává Chile nejpravicovějšího prezidenta za celé dekády
17. 12. 2025
Kast získal 58,2 % hlasů, zatímco Chilané drtivě přijali jeho slib potlačit rostoucí kriminalitu, deportovat stovky tisíc imigrantů bez legálního statusu a oživit pomalou ekonomiku jedné z nejstabilnějších a nejvíce prosperujících zemí Latinské Ameriky. Kastovi příznivci propukli v jásot v ulicích, jak se výsledky pomalu scházely, křičeli jeho jméno a troubili na klaksony.
Jeho vyzyvatelka, komunistická kandidátka Jeannette Jara, získala 41,8 % hlasů.
"Chile potřebuje pořádek — pořádek v ulicích, ve státě, v prioritách, které byly ztraceny," burácel Kast v dlouhém vítězném projevu, který obsahoval tvrdé argumenty proti zločinu, ale postrádal obvyklou jedovatost. Když ho příznivci přerušili, aby vypískali Jaru, přerušil je a vyštěkl: "Respekt!" — což je obrat oproti jeho osobnosti na volební kampani.
Kast v neděli oslavil svůj rozhodující náskok k vítězství a řekl, že mu to poskytuje "široký mandát", který je zároveň "obrovskou odpovědností".
"Zveme vás na cestu za obnovením hodnot pro řádný a zdravý život," řekl. "Nebude to snadné. Vyžaduje to odhodlání všech."
Jara, která působila jako ministryně práce ve středolevicové vládě prezidenta Gabriela Borice, na veřejném náměstí chilského hlavního města Santiaga povzbudila své příznivce, aby se výsledkem nenechali odradit.
"Nejvíce se učíme z porážky," řekla Jara krátce poté, co zavolal Kastovi, aby uznala vítězství a pogratulovala mu k úspěšné kampani.
Chilané nejsou sami, kdo požadují radikální změnu.
Kastovo zvolení představuje poslední z řady hlasování, která sesadila úřadující vlády po celé Latinské Americe, vynesla pravicové vůdce k moci od Argentiny po Bolívii, zatímco americký prezident Donald Trump se snaží prosadit americkou dominanci na západní polokouli, v mnoha případech trestá soupeře a odměňuje spojence.
Argentinský prezident Javier Milei, radikální libertarián úzce spjatý s Trumpem, byl první, kdo Kastovi pogratuloval k vítězství.
"Levice ustupuje," napsal na sociálních sítích s mapou všech jihoamerických zemí, které se nedávno přiklonily doprava.
Trumpova administrativa také rychle chválila Kasta. "Pod jeho vedením jsme přesvědčeni, že Chile bude prosazovat společné priority, včetně posílení veřejné bezpečnosti, ukončení nelegální imigrace a oživení našich obchodních vztahů," řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Vysoce polarizované volby
Vítězství Kasta znamenalo novou éru pro Chile, které představuje prvního radikálního pravicového prezidenta od návratu země k demokracii v roce 1990 po krvavé diktatuře generála Augusta Pinocheta. V následujících desetiletích se většinou střídaly u moci středové strany na pravici a levici.
Na první pohled byli oba kandidáti v tomto napjatém prezidentském druhém kole naprosto odlišní, zásadně se neshodli v závažných otázkách ekonomiky, sociálních otázek a samotného smyslu vlády.
Jara, celoživotní členka chilské komunistické strany, která prosadila populární sociální opatření v Boricově vládě, pochází z dělnické rodiny, která protestovala proti Pinochetově vojenské diktatuře v letech 1973–1990, byla dramatickým protipólem svého soupeře.
Kast je naopak zbožný katolík a otec devíti dětí, jehož otec, narozený v Německu, byl registrovaným členem nacistické strany Adolfa Hitlera a jehož bratr během diktatury působil jako kazatel.
Kastův morální konzervatismus, včetně ostrého odporu vůči manželství osob stejného pohlaví a potratům bez výjimky, přirovnávají k nyní uvězněnému bývalému brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi a byl odmítnut mnoha lidmi v této stále více sociálně liberální zemi během jeho dvou neúspěšných prezidentských pokusů.
Během Boricova působení však země otřásly obavy z nekontrolované nelegální migrace a bezprecedentního organizovaného zločinu, které ovládly tyto volby a přinesly podporu tvrdému přístupu k nejistotě.
Dnes jeho příznivci zahrnují široké spektrum lidí, včetně podnikatelů nadšených jeho instinkty volného trhu, středostavovských rodin, které se bojí vycházet v noci ze strachu z únosů aut, a krajně pravicových aktivistů, kteří oslavují vojenskou diktaturu.
Mezi účastníky Kastova vítězného projevu pozdě v neděli byli mladí Chilané, kteří zvedali zarámované Pinochetovy fotografie.
Kast bude pod tlakem, aby splnil své sliby
Voliči zvolili Kasta, aby vyléčil dvojí mor organizovaného zločinu, který viní z tajné migrace a ekonomického útlumu.
K prvnímu z nich Kast říká, že se inspiruje prezidentem Salvadoru Nayibem Bukelem, jehož nechvalně proslulé megavězení s kapacitou 40 000 lidí loni navštívil. Chce v Chile vybudovat více věznic s maximální ostrahou a zavést přísná opatření v detenčních centrech, například přerušení kontaktu členů gangů s vnějším světem.
Navrhuje rozšířit pravomoci armády a policie a posílit ochranu policistů, kteří používají sílu.
V otázce migrace zrcadlil Trumpa ve svých výzvách k deportaci stovek tisíc imigrantů, kteří vstoupili do Chile nelegálně, a k vybudování masivní bariéry na severní hranici země s příkopy hlubokými 3 metry.
Co se týče ekonomiky, slibuje snížit výdaje o 6 miliard dolarů během pouhých 18 měsíců snížením veřejných mezd a rozpuštěním ministerstev, ale bez zrušení sociálních dávek — což ekonomové kritizují jako nereálné.
Snížením daní pro korporace a omezením byrokracie říká, že vrátí zemi do zlatého věku rychlého ekonomického růstu, který učinil z Chile v 90. letech symbolickou tvář Latinské Ameriky.
Na shromážděních jeho fanoušci divoce jásají nad těmito sliby o "mano dura" zásahu, tedy železné pěsti, aby se obnovil pořádek v zemi, která se dlouho považovala za oázu v bouřlivém regionu.
Méně jasné však je, zda jeho agenda získá podporu na ulicích i v Kongresu, jakmile si lidé uvědomí důsledky.
Kastova Republikánská strana postrádá většinu v obou komorách Kongresu, což znamená, že aby něco prosadil, bude muset vyjednávat s tradičními středopravými silami, které by mohly tyto návrhy rozčílit.
Pokud Kast správně zahraje své karty a učiní politické kompromisy, řekl chilský politický analytik Patricio Navia, mohl by se vyhnout osudu Borice, který se v roce 2021 dostal k moci s radikálními ambicemi přetvořit chilskou tržní ekonomiku a 11. března opustí úřad poté, co ve svém tvrdě levicovém programu z velké části neuspěl.
"Pokud bude vládnout jako umírněný pravicový prezident, najde si podporu," řekl Navia. "Ale dokáže Kast ovládat své radikální instinkty? To je velká otázka."
Zdroj v angličtině: ZDE
